3-1. El Barça se gusta y defiende el liderato en la primera gran noche del nuevo Camp Nou

Barcelona – En la primera gran noche del nuevo Camp Nou, el Barcelona defendió su liderato en LaLiga y derrotó al Atlético de Madrid por 3-1, en un partido en el que los de Hansi Flick, a pesar de ser mejores, sufrieron en los minutos finales por el empuje de los atléticos.

Fue una victoria ante seguramente el equipo más en forma de Europa, que llegaba con siete triunfos consecutivos. El Barça dominó hasta que las pilas de Pedri y de Raphinha duraron, después sufrió, pero sacó adelante un partido que necesitaba.

En los mejores minutos del curso, el Barça se fue al descanso con un 1-1. Mereció más, su defensa a lo Hitchcock, permitió que el equipo de Simeone se adelantara en el marcador, equilibró Raphinha e incluso tuvo un penalti, errado por Lewandowski para irse en ventaja.

Por una vez los de Hansi Flick estuvieron a la altura en un partido grande. Habían fracasado ante el Paris Saint Germain, el Real Madrid y ante el Chelsea. Siempre había quedado la duda de que los azulgrana no tenían a sus mejores efectivos, porque sin Pedri, Raphinha y Lamine, este equipo tiene muchas sombras.

El Atlético se encontró prácticamente con el 0-1. Como había ocurrido en cada uno de los partidos de LaLiga en este curso, se adelantó en el marcador.

Fue en un pase al espacio de Molina sobre Álex Baena. Cubarsí no dio el paso adelante y Baena decidió ante Joan García. En el 0-1 tuvo que entrar el VAR y se demostró que el Barça tiene mucho trabajo atrás.

Hoy jugaron Gerard Martín y Cubarsi de centrales, pero les faltó coordinación, una ruleta rusa ante una delantera tan móvil y con Julián Álvarez y Baena siempre atentos.

Se rehízo el Barça tras el gol. Comandado por Pedri, liderado por el anárquico Raphinha y con Lamine Yamal intentándolo siempre ante Hancko, pero con dispar suerte, los de Flick empezaron a sentirse dominadores.

Además empezó a aparecer entre líneas Dani Olmo. Balde se sentía cómodo progresando por su banda y el fútbol del Barça comenzó a crecer. El empate llegó pronto, en un delicioso pase filtrado de Pedri sobre Raphinha que apareció por la derecha, se rifó a Oblak y empató el partido en el 26.

Destilaban buenas sensaciones los azulgrana ante un Atlético que se veía obligado a tirarse hacia atrás, pero en otro error, con Cubarsí saliendo en la foto, Joan García salvó la papeleta en una salida a la desesperada, de nuevo ante Baena (min. 31).

El punto de inflexión se pudo producir en el 35, con un penalti forzado por Olmo tras una acción de Barrios, pero Lewandowski tiró a las nubes.

Antes del descanso, el polaco pudo resarcirse con un remate de cabeza picado, que Oblak salvó en una grandiosa intervención; y Gerard Martín se jugó la expulsión en una acción con Giuliano Simeone.

Al Barça le supo poco el empate y seguramente se fue al vestuario con la idea de haber perdonado al Atlético. En la segunda mitad, con Pedri y Raphinha recién salidos de lesión, su nivel de gasolina era una incógnita y, además, el banquillo de los rojiblancos es muy superior.

El primer cuarto de hora de la segunda mitad fue eléctrico. Un partido de ida y vuelta, con múltiples opciones. Julián Álvarez intentó superar a Joan García por arriba (min. 52), Raphinha no acertó en un gran jugada individual de Lamine Yamal (min. 54) ni Giuliano en otra acción de mérito de ‘La araña’ (min. 55).

Pero Pedri y Raphinha se resistían a que todo acabara así. El brasileño, en una contra lanzada por Olmo, habilitó a Lewandowski, que demostró que hoy no era su día (min. 57).

Se fue lesionado Baena en el 62, entraron Almada y Sorloth. El partido era la del Barça y Olmo, en una remate desde dentro del área grande al palo izquierdo de la meta rojiblanca, lo certificó en el 65.

La gasolina de Pedri y de Raphinha llegó hasta el minuto 74. Flick puso un centro del campo con Eric, Casado y Dro. Al Barça le tocaba apretar los dientes, firmar un ejercicio de supervivencia, ante un rival que ya tenía mucha dinamita arriba y lo consiguió.

Aunque el Atlético la tuvo, en una maravillosa acción de Thiago Almada, que recortó a Cubarsi, a Gerard Martín y a Joan García, y remató fuera en el minuto 80 cuando lo tenía todo a su favor.

El partido no estaba cerrado, ni mucho menos. El último cambio del partido, la entrada de Christensen por Lamine Yamal fue la declaración de intenciones final.

El Barça contuvo el aliento con una jugada de Julián Álvarez que desaprovechó Griezmann (min. 93) y tuvo el 3-1 en una contra de Rashford (min. 94), algo que sí consiguió Ferran Torres en el último aliento del partido tras asistencia de Balde en el 96.

El triunfo del Barça es de los que pueden suponer un punto de inflexión. Ahora es un poco más líder, tiene cuatro puntos sobre el Real Madrid, y ha ganado a uno de los grandes, el primer gran momento del curso.

Ficha técnica

3 – Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri (Dro, min.74); Lamine Yamal (Christensen, min.88), Olmo (Rashford, min.66), Raphinha (Casadó, min.73); y Lewandowski (Ferran Torres, min.67).

1 – Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Ruggeri; Johnny (Koke, min.14; Griezmann, min.75), Barrios; Giuliano (Sorloth, min.63), Baena (Almada, min.62), Nico González (Gallagher, min.46); y Julián Álvarez.

Goles: 0-1, min. 19: Baena. 1-1, min. 26: Raphinha. 2-1, min. 65: Olmo. 3-1, min. 90+6: Ferran Torres.

Árbitro: Ricardo Burgos (Comité vizcaíno). Mostró tarjeta amarilla a Baena (min.41) y Gerard Martín (min.45+2).

Incidencias: Partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.205 espectadores. JS