Con doblete de Pinto, Olimpia vence a un aguerrido Platense, Choloma consigue su primer triunfo

Tegucigalpa – El Olimpia venció este sábado 3-1 a un aguerrido Platense en la continuación de la sexta jornada del Torneo de Apertura 2025 en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa.

La primera anotación de los merengues sucedió con un centro de Jorge Álvarez y José Mario Pinto remató de cabeza venciendo al portero Javier Orobio.

Al minuto 29, Jorge Benguché habilitó a Dereck Moncada para que definiera de cabeza frente a la portería.

“El Tiburón” descontó en el minuto 44 con anotación de Erick Puerto al cumplir una de las reglas no escritas en el fútbol, dos cabezazos en el área finalizan en gol, recibió un pase de cabeza de Georgie Welcome para que anotara su sexta anotación en el campeonato.

En el minuto 81, Kevin Guity envió un pase para que Pinto definiera con un remate cruzado con su pierna derecha para liquidar el partido.

En el otro partido de la jornada sabatina, el CD Choloma venció 2-1 al Génesis PN en el estadio Rubén Deras.

En el minuto 28 Choloma se puso en ventaja con gol de Axel Alvarado. En el minuto 76, Génesis igualó a través de William Moncada. El gol de la remontada llegó en el 82 por medio del colombiano Leider Anaya.

Choloma es noveno con cuatro puntos, y Génesis décimo con tres.

La sexta jornada comenzó el viernes con el triunfo del Motagua 0-1 sobre el Victoria.

Los partidos para el domingo son: Real España-Juticalpa FC y Olancho FC-Marathón. AG