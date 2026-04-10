3-1. Aubameyang, Paixao y Traore impulsan la reacción del Marsella

Redacción deportes – Los goles de Pierre Emerick Aubameyang, Igor Paixao y Hamed Traore dieron la victoria al Marsella, después de dos derrotas consecutivas, y agravaron la situación del Metz, cada vez más cerca del descenso matemático, a cinco jornadas para el final (3-1).

Aubameyang culminó un contragolpe en el minuto 13, a pase de Mason Greenwood, mientras que Paixao anotó el 2-0 en el inicio del segundo tiempo, también a la contra y también con pase de Greenwood, pero el Metz anotó el 2-1 de inmediato, por medio de Georgiy Tsitaishvili, para sostener la incertidumbre local con 40 minutos por jugar.

En el 93, Hamed Traoré anotó el 3-1 para el Marsella, que se sitúa tercero, a la espera del resultado del Lille. EFE