3-0. Olimpia se instala en cuartos sin despeinarse y con goleada en 5 minutos

Tegucigalpa – El Olimpia hondureño ratificó este miércoles su dominio en el Grupo D de la Copa Centroamericana, desde el que se ha clasificado como líder a los cuartos de final, al vapulear al Xelajú guatemalteco por 3-0 en su cuarta salida y finalizar invicto con 10 puntos de 12 posibles.

Cinco minutos le bastaron a Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, para sacudirse del Xelajú, que comenzó a sufrir la derrota cuando mejor estaba jugando.

El conjunto guatemalteco, que llegó al partido con Olimpia con su pase asegurado a la segunda fase, salió a proponer el juego con llegadas de Antonio López, Jorge Aparicio y el paraguayo Pedro Báez.

El Olimpia se fue asentando gradualmente y estuvo a punto de convertir con remates de Edwin Rodríguez, una de sus principales figuras en el medio campo, y el defensa Elison Rivas, que estuvo a punto de hacer un gol olímpico.

La lata la abrió el mismo Rivas al minuto 33 con un potente disparo de zurda desde fuera del área grande para batir al portero del Xelajú, Rubén Silva.

El Xelajú no había terminado de digerir el primer gol en contra, cuando dos minutos más tarde Jerry Bengtson, aprovechando un error de Silva, de cabeza puso la pizarra 2-0.

Al 37 el Olimpia aumentó la ventaja con gol de Jorge Benguché, para irse al descanso con un cómodo 3-0, ante un rival que fue desdibujado en cinco minutos.

En el segundo tiempo, el Xelajú hizo algunos ajustes en sus líneas en un intento por evitar una goleada mayor, ante un Olimpia que se sintió muy arropado por sus aficionados en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

El equipo hondureño no renunció al ataque, pero el Xelajú hizo un mejor trabajo en defensa que en el primer episodio.

Los otros tres clubes del grupo D son Real Estelí, de Nicaragua; Águila y Hércules, de El Salvador, que quedaron eliminados de la Copa Centroamericana 2025.

Ficha técnica:

3. Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Facundo Queiroz (José García, m.85), Emanuel Hernández, Elison Rivas; Jorge Álvarez (Michael Chirinos, m.85), Axel Maldonado (Yustin Arboleda, m.73), Jamir Maldonado, Edwin Rodríguez (Maynor Arzú, m.89), José Pinto, Jorge Benguché y Jerry Bengtson (Agustín Mulet, m.73).

Entrenador: Eduardo Espinel.

0. Xelajú: Rubén Silva; Widvin Tebalán, Gerardo Gordillo, Manuel Romero, Raúl Calderón; Derrickson Quiros (Juan Luis Cardona, m.67), Romario Da Silva (Claudio De Oliveira, m.55), Yilton Díaz (Steven Cárdenas, m.55), Antonio López (William Cardoza, m.67); Jorge Aparicio y Pedro Báez (Hárim Quezada, m.75).

Entrenador: Amarini Villatoro.

Goles: 1-0, m.33: Elison Rivas. 2-0, m.35: Jerry Bengtson. 3-0, m.37: Jorge Benguché.

Árbitro: Steven Madrigal, de Costa Rica.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Centroamericana jugado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera. EFE