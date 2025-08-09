3-0. Nueva derrota y nuevo lesionado, Unai Gómez, del Athletic en su visita al Arsenal

Redacción deportes – El Athletic sufrió una nueva derrota, la sexta en siete partidos de pretemporada, y vio como se le lesionaba otro jugador, Unai Gómez, y ya son unos cuantos durante la preparaciòn, en su visita a un Arsenal que le goleó por 3-0.

Abrió el marcador el internacional sueco Viktor Gyokeres, en el minuto 34, a un medido centro de Martín Zubimendi; tres minutos después Bukayo Saka aprovechó una contra que le permitió a su equipo un balón largo que bajó Gabriel Martinelli; y cerró la cuenta Kai Havertz, en el 82, en otra contra que pilló muy adelantados a Jon de Luis e Iñigo Lekue y en la que Adama Boiro no pudo apurarle todo lo que debía al delantero alemán en u carrera.

Fue un resultado abultado, pero que reflejó lo ocurrido sobre el terreno de juego. En el que, como el lunes ante el Liverpool, el Athletic pareció muy retrasado en su preparación con respecto a los equipos ingleses que podrían ser rivales en la Liga de Campeones.

Al final del encuentro se lanzó una tanda de penaltis, sin incidencia en el resultado, y se la llevó también el Arsenal por 6-5 con gol definitivo de Martín Zubimendi.

Ambos técnicos salieron con onces de gala, aunque sin que Mikel Arteta pusiese de inicio sobre el césped los más de 300 millones invertidos en jugadores.

Lekue de central y Berenguer de ‘9’, aunque esperadas, eran las principales novedades en un once titular de Ernesto Valverde en la línea habitual con Unai Gómez en la media ante la ausencia de titular Oihan Sancet.

De nuevo Valverde prescindió de un delantero centro de inicio, algo que en el choque casi ni se notó dada la superioridad local con Lekue sufriendo mucho ante Saka en un primera hora de dominio londinense con Simón multiplicándose, insistencia de Saka y hasta ocho jugadores del Arsenal colaborando en la salida del balón.

Esa primera media hora se cerró la lesión de Unai Gómez, a la que precedieron los dos goles londinenses en apenas dos minutos de juego, ya con el acoso de los de Mikel Arteta cada vez más intenso.

En esa dinámica, Zubimendi optó, algo raro en el Arsenal, por su centro medido al punto de penalti en el que Gyokeres se adelantó a Yuri para conectar un cabezazo impecable al que no respondió Simón.

No se había recuperado el Athletic y el Arsenal aumentó la cuenta. Martinelli recogió la caída de un balón aérea en el que se impusieron los ‘gunners’ y la pelota acabó en el rapidísimo Saka, al que le ayudo la salida a la desesperada del meta visitante..

Aunque se acercó poco con peligro, el equipo vasco tuvo un par de buenas ocasiones para verse adelantado en el marcador, pero primero a Berenguer y después a Galarreta les faltó fe para definir sendos balones que se les quedaron claros en el área.

No cambiaron las cosas en la segunda mitad, aunque quizás si bajó el ritmo. Si bien seguía dominando en todas las facetas el Arsenal. Incluso en el juego aéreo, por donde amenazó el 3-0 con acciones en las que Timber y Saka no estuvieron finos.

Más eficaz estuvo Gyokeres, que no marcó su segundo tanto de la tarde, un tremendo cabezazo a centro de Madueke que rechazaron entre Simón, primero, y el poste.

Pero si llegó el 3-0, justo cuando mejor estaba el Athletic, pero Kavertz aprovechó un balón largo de Saka para batir a Simón después de ganar en la carrera a todos sus rivales.

– Ficha técnica:

3 – Arsenal: David Raya; Timber (Lewis-Skelly, m.64), Saliba, Magalhaes (Mosquera, m.6), Calafiori (Ben White, m.46), Zubimendi, Declan Rice (Nwaneri, m.83), Odegaard (Merino, m.83); Saka, Gyökeres (Havertz, m.70) y Martinelli (Madueke, min.46).

0 – Athletic: Unai Simón; Areso (Gorosabel, m.64), Vivián (De Luis, m.79), Lekue, Yuri (Adama, m.64); Galarreta (Vesga, m.46), Jauregizar (Rego, m.79); Iñaki Williams), Unai Gómez (Robert Navarro, m.25), Nico Williams (Guruzeta, m.64); y Berenguer (Nico Serrano, m.79).

Goles: 1-0, m.34: Gyokeres. 2-0, m.37: Saka. 3-0, m.82: Kavertz.

Árbitro: Robert Jones (Inglaterra). Mostró tarjeta amarilla al local Lewis-Skelly (m.69) y al visitante Yuri (m.1).

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el Emrates Stadium con mucho público en las gradas y en el que se ponía en juego la Emirates Cup. El Arsenal se quedó con el trofeo. EFE