3-0 Mbappé gobierna en Francia

París – Cuando Francia parecía bloqueada, perdida en el laberinto defensivo de Azerbaiyán, Kylian Mbappé emergió para romper el muro y con un gol y una asistencia acercar a los ‘bleus’ al Mundial de 2026.

El jugador del Real Madrid prolongó el gran inicio de temporada que está efectuando para dar a los suyos la tercera victoria en la fase de clasificación, con un tanto que se fabricó casi en solitario en el descuento de la primera parte y un pase fenomenal que posibilitó a Adrien Rabiot acrecentar la ventaja.

El atacante, que había llegado a la concentración con dudas físicas, abandonó el terreno de juego en el minuto 82 tras recibir una dura entrada que hizo encenderse las alarmas, sustituido por Florian Thauvin, que consiguió el tercer gol.

Todo el duelo giró en las botas del madridista. A los 22 segundos dispuso de una buena ocasión de marcar, lo intentó con mucho ahínco durante todo el primer tiempo, pero solo lo consiguió cuando apenas quedaban unos segundos para acudir a las duchas.

Su tanto, el 17 de la temporada, el 53 en su carrera internacional, le deja a cuatro del récord histórico de Olivier Giroud. Y solo tiene 26 años. El madridista encadena diez partidos con gol.

Un gol plagado de potencia y fe, que fue eliminando cuantos elementos le abordaban de la poblada defensa azerbaiyana, para finalmente perforar al fin la meta de un equipo que venía de sorprender a Ucrania con un empate.

El tanto relajó a los galos, que juntaron un buen número de ocasiones, algunas del propio Mbappé, aunque fue Ekitike quien dispuso de la mejor al estrellar el balón en el palo.

De nuevo el madridista apareció en el 69 para dar una gran asistencia a Rabiot que marcó de cabeza. El Parque de los Príncipes tembló cuando Aerbaijan derribó al madridista, que abandonó el terreno de juego en medio de los aplausos del que durante años fue su estadio.

Thauvin, que regresaba a la selección tras una larga ausencia, se reencontró con el gol, dejando la victoria a buen recaudo ante una selección de Azerbaiyán que creó muchos problemas en defensa pero que apenas asomó en el área francesa.

– Ficha técnica:

3 – Francia: Maignan; Gusto, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Khephren Thuram, Rabiot (Camavinga, m.70); Coman (Nkunku, m.79), Olise (Akliouche, m.70), Ekitike (Mateta, m.79); Mbappé (Thauvin, m.82)

0 – Azerbaiyán: Magomedaliev; Aliyev (Mammadov, m.70), Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliev; Bayramov (Dashdamirov, m.78), Khaibulaev (Khachayev, m.78), Kakhmudov, Akhmedzade (Qurbanly, m.61); Emreli (Akhundzade, m.70)

Goles: 1-0, m.47: Mbappé; 2-0, m.69: Rabiot; 3-0, m.84: Thauvin

Árbitro: Rohit Saggi (NOR), amonestó al local Rabiot (64) y a los visitantes Bayramov (26) y Akhmedzade (52).

Incidencias: Encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 47,000 espectadores. EFE