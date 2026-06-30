3-0. Mbappé ajusticia a Suecia y se cita en octavos con Paraguay

East Rutherford (EEUU) – Mbappé marca, Olise dirige y Francia arrasa. El delantero del Real Madrid marcó este martes un doblete, ajustició a Suecia (3-0) y metió a Francia en los octavos de final del Mundial 2026 en los que espera Paraguay, inesperado verdugo de Alemania.

El 10 anotó justo antes del descanso después de varios minutos de asedio galo sobre la portería de Zetterström. Barcola anotó el segundo en el 53 a pase de Olise, que también regaló el tercero a Mbappé en el 74, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El atacante del Bayern Múnich es candidato a jugador total. Comandó el juego del equipo de Didier Deschamps con una superioridad humillante y casi marca uno de los goles m{as espectaculares de la Copa del Mundo con una tijera que acabó en el palo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mbappé sigue a lo suyo y lleva ya seis goles. Empata a Messi en esta edición y se pone a tan solo uno del astro argentino en la clasificación histórica de anotadores del torneo.

Suecia mostró muy poca garra y aguantó hasta que Francia quiso meter una marcha más. Las ganas de Alexander Isak y Viktor Gyökeres para luchar cada balón fueron insuficientes para plantar cara.

Francia buscará ahora los cuartos de final ante Paraguay, envalentonada tras eliminar a Alemania en la tanda de penaltis, el 4 de julio en Filadelfia.

Aunque el arranque de estos dieciseisavos fue ideal para echarse una siesta. Sobre el césped, dos selecciones que se medían al milímetro, sin arriesgar nada.

Suecia, en bloque bajo; Francia, con la batuta, sin prisa. ‘Les Bleus’ solo probaron por primera vez a Zetterström en el minuto 15 por medio de Digne.

Los escandinavos resistieron la primera media hora gracias a la disciplina de la zaga, a la lucha incansable de Gyökeres y a la rapidez al espacio de Isak.

Pero los de Deschamps se desperezaron poco a poco y acabaron por desatar todo su arsenal, especialmente tras la primera pausa de hidratación.

Antes, Mbappé vio como el linier le anulaba un gol por medio cuerpo en fuera de juego.

Y tras el ‘minidescanso’, vendaval. Rabiot desde lejos, Mbappé al palo con la portería para él solo, otro cañonazo de Rabiot…

Olise casi anota una tijera espectacular dentro del área que también acabó en el poste. Suma y sigue.

El cuadro de Graham Potter se vio sobrepasado. Prueba de ello es que el árbitro y el VAR perdonaron una entrada muy dura de Lindelöf sobre Olise.

Los últimos cinco minutos de la primera parte fueron un auténtico bombardeo francés hasta la maravilla de Mbappé.

Fue en una jugada de estrategia. Saque de esquina en corto, triangulación, asistencia de Dembélé y el talento de Bondy rompió a Gyökeres y fusiló al palo largo.

Ahora sí, quinto gol y dedicatoria especial para Deschamps, de luto por el reciente fallecimiento de su madre.

En la segunda mitad, los suecos salieron sin fe y Francia aprovechó para sentenciar.

El segundo tanto fue el ejemplo perfecto de verticalidad. Dos pases, un control y gol. Tchouaméni filtró para Olise, este para Barcola, que orientó con el control y chutó fuerte para el 2-0.

La peor noticia para Suecia es que aún quedaba más de media hora para el pitido final.

Francia estaba suelta y con ganas de más. Olise, otra vez, obligó a Zetterström a hacer otra parada de mérito y luego no acertó a finalizar un contragolpe mortífero.

Lo suyo son los pases que nadie ve. Fue así que filtró un servicio a Mbappé que rompió toda la línea defensiva sueca y dejó solo al 10 para firmar el segundo en su cuenta particular.

Sexto gol de Mbappé y quinta asistencia de Olise en el Mundial. Demasiado fácil. Francia aún busca rival.

– Ficha técnica:

3. Francia: Mike Maignan; Lucas Digne (Theo Hernández, m.78), Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé (Malo Gusto, m.75); Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise (Rayan Cherki, m.85); Ousmane Dembélé (Désiré Doué, m.75), Bradley Barcola y Kylian Mbappé (Mateta, m.85).



Seleccionador: Didier Deschamps



0. Suecia: Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson (Daniel Svensson, m.82); Eliot Stroud (Taha Ali, m.65), Lucas Bergvall (Besfort Zeneli, m.65), Yasin Ayari (Benjamin Nygren, m.82); Anthony Elanga, Alexander Isak (Gustaf Nilsson, m.89) y Viktor Gyökeres.



Seleccionador: Graham Potter



Goles: 1-0, m.45: Mbappé. 2-0, m.53: Barcola. 3-0, m.74 Mbappé.



Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Sin amonestados.



Incidencias: partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante 80,663 espectadores. Aforo completo, según la FIFA. EFE