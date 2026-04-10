3-0. Malen permite al Roma soñar con la ‘Champions’

Roma – Un ‘hat trick’ del delantero neerlandés Donyell Malen impulsó al Roma a la victoria ante el Pisa (3-0) y le acercó a los puestos europeos y al sueño de la Liga de Campeones en una jornada clave, mientras su rival se hunde en la parte baja de la clasificación, cada vez más lejos de la salvación.

La ‘Loba’, que no recibía al Pisa en la capital italiana desde 1991, cuando los toscanos se impusieron por 0-2, dio un paso firme para recortar distancias en la tabla, afianzarse en puestos europeos y mantener viva la ilusión de la ‘Champions’, igualada en puntos con el Juventus y a solo uno del cuarto clasificado, el Como 1907 (ambos con una jornada menos).

El Roma aprovechó la primera ocasión que tuvo. Malen se benefició de un error defensivo, encaró a los centrales en un uno contra uno, una de sus virtudes, y abrió el marcador tras una buena definición. El atacante neerlandés, fichado del Aston Villa en enero, mostró su eficacia ya en el minuto 3.

Tras una primera parte lenta, con escaso ritmo y dominio de la posesión por parte local, Malen volvió a aparecer, bien posicionado, con un gol de delantero oportunista prácticamente a bocajarro para firmar su doblete.

El tercer gol de Malen llevó otra firma de delantero puro, justo cuando el Pisa intentaba la remontada. Un pase filtrado del argentino Matías Soulé lo dejó servido para definir y no perdonó. El neerlandés, en estado de gracia, suma ya diez goles en doce partidos de Serie A y se marchó ovacionado, con todo el Estadio Olímpico en pie.

Era una jornada en la que el Roma, quinto en la clasificación, no podía fallar, sobre todo en la lucha por Europa. Una oportunidad crucial, dadas las circunstancias actuales, en las que el Atalanta, que le sigue a cuatro puntos, se enfrenta al Juventus, igualada en puntos con la ‘Loba’. Además, el líder, el Inter de Milan, jugará el domingo contra el tercero, el Como, que dirige el español Cesc Fàbregas.

También era importante para reponerse tras tres derrotas en los últimos cinco encuentros. Los ‘giallorossi’, que la próxima jornada visitan Bérgamo para medirse al Atalanta en otro duelo clave, mantienen vivo el sueño europeo.

Mientras que el Pisa, en caída libre, se aleja de la permanencia y ve cada vez más cerca el descenso a la Serie B, apenas un año después de su ascenso. El conjunto ‘nerazzurri’ se sitúa en la última posición a nueve puntos de la salvación y con una jornada más. EFE