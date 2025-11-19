3-0. La selección de Panamá se clasifica a su segundo mundial de mayores

Panamá – La selección de Panamá se clasificó este martes al Mundial de 2026 al derrotar por 3-0 a El Salvador en un partido llevado a cabo en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

El equipo canalero se adelantó en el marcador con gol tempranero de César Blackman al minuto 17 mediante un potente remate en el área chica, mientras que el segundo llegó por intermedio de Eric Davis, que amplió la ventaja de penal.

José Luis Rodríguez terminó de apuntalar el triunfo panameño con un zapatazo de izquierda en el minuto 85, a lo que siguió una explosión de alegría y a la vez de tranquilidad para la roja centroamericana.

La primera ocasión clara llegó a los 11 minutos, cuando Ismael Díaz recibió un balón en el área, pero su remate se marchó por encima del larguero. Apenas un minuto después, el guardameta salvadoreño, Mario González, desvió de forma impecable un cabezazo del propio Díaz, evitando la apertura del marcador y silenciando el grito de gol en las gradas.

La presión panameña tuvo recompensa en el minuto 17, cuando un balón suelto dentro del área cayó a los pies de César Blackman, quien conectó de primera para firmar el 1-0.

Panamá volvió a rozar el segundo tanto en el 32, tras un desborde de Aníbal Godoy que terminó en un centro preciso para la tijera de Cecilio Waterman, cuyo disparo salió por encima del arco.

El Salvador generó su jugada más peligrosa en el 41, luego de una pérdida de Andrés Andrade que dejó a Styven Vásquez perfilado para el remate, aunque su disparo se abrió y pasó cerca del poste.

En el 45+2, Waterman provocó una falta en el área que derivó en penal. Dos minutos más tarde, Eric Davis convirtió desde los once metros para ampliar la ventaja a 2-0.

Con ese marcador, ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda parte, los panameños conociendo la derrota por goleada de Surinam frente a Guatemala, se dedicaron a mantener el resultado.

Aun así, en el minuto 54, César Blackman tuvo un clara, pero su remate no llevaba rumbo al arco,.

En el 64, Styven Vasquez de cabeza inquietó a la zaga de Panamá, pero sin éxito.

Waterman, al 70, tuvo otra para ampliar el marcador, a pase de Díaz, pero su disparo se fue afuera.

José Luis Rodríguez, en el minuto 83, en un tiro libre se estrelló en el palo, se salva nuevamente El Salvador.

Panamá selló su clasificación mundial al minuto 85, José Luis Rodríguez de pierna izquierda la puso en el fondo de las redes para el 3-0.

– Ficha técnica

3. Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis; Aníbal Godoy (m.59 . Cristian Martínez), Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Azarias Londoño (m.59 José Fajardo); Ismael Díaz (m.72 Alberto Quintero) y Cecilio Waterman (m.72, José Luis Rodríguez).

Seleccionador: Thomas Christiansen.

0. El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Ronald Gómez, Adán Climaco (m.71 Noel Rivera), Rudy Clavel (m 45. Joshua Pérez) Darwin Cerén (m.36 Elvis Claros), Brayan Landaverde, Herberth Díaz, Jairo Henríquez; Styven Vásquez y Michell Mercado.

Seleccionador: Hernán Darío Gómez

Árbitro: El hondureño Said Martínez amonestó a Anibal Godoy de Panamá y a los salvadoreños Rudy Clavel y Elvis Claros.

Goles: 1-0, m.17: César Blackman. 2-0, m.45+4: Eric Davis (p). 3-0, m.85: José Luis Rodríguez.

Incidencias: Partido del Grupo A de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026 jugado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de la capital panameña. EFE