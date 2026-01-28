3-0.- El Villarreal se deja llevar en Leverkusen

Redacción deportes – El Villarreal cerró su participación en la presente edición de la Liga de Campeones con una nueva derrota, en esta ocasión ante un Bayer Leverkusen muy superior en ambición, juego e intensidad y que certificó su pase de ronda.

El conjunto de Marcelino, ya eliminado matemáticamente, había apelado al orgullo para lavar su imagen pero tiró el partido en la primera parte y cierra una competición europea para olvidar, ya que únicamente ha sumado un punto en ocho jornadas.

El Bayer Leverkusen hizo sentir desde el primer instante su mayor necesidad y convirtió el primer tiempo en un monólogo ofensivo.

El conjunto alemán presionó la salida de balón del Villarreal, obligando al equipo de Marcelino a cometer errores en zonas de riesgo.

El Bayer Leverkusen impuso a sus transiciones ofensivas un ritmo frenético y sus jugadores salieron ganadores de casi todos los duelos, convirtiendo al Villarreal en poco menos que un saco de boxeo.

Tras varios avisos del valenciano Alejandro Grimaldo, el primer gol no tardó en llegar. Tillman aprovechó las dudas entre Veiga y Arna Tenas en un saque de puerta para taponar el despeje del portero y enviar, de rebote, el balón a la red.

El error, enésimo del equipo de Marcelino en la competición, no hizo más que encoger al Villarreal y desatar al Bayer Leverkusen que, con un fútbol vertical y fluido, atacó de forma permanente la última línea de su rival.

El Villarreal logró sacudirse el dominio local con un remate de Veiga que salió rozando el poste, pero la jugada fue un espejismo.

El conjunto alemán siguió volando en sus transiciones, sometiendo a la zaga castellonense a una auténtica tortura.

Tillman, con un disparo que salió rozando el palo, y Maza, tras un lanzamiento al poste que Tenas salvó sobre la línea, dieron paso a un festival de llegadas y ocasiones.

El segundo tanto llegó casi por inercia. Tillman recogió un rechace de la defensa del Villarreal, completamente hundida en el área pequeña, para marcar con un disparo raso.

El Villarreal alcanzó el descanso completamente noqueado y achicando agua en su área ante un rival que no dejó de correr ni de castigar su espalda.

En la segunda parte, Marcelino intentó despertar a su equipo con la entrada de Hugo López y Mikautadze. El Villarreal dio un paso adelante y tuvo más contacto con el balón, aunque sin amenazar la meta alemana.

Sin embargo, el Leverkusen aprovechó otra acción coral ofensiva para sentenciar el partido con un remate de volea de Grimaldo al que no pudo responder Tenas.

El Bayer Leverkusen levantó el pie del acelerador y permitió al Villarreal tomarse alguna alegría ofensiva, como en una acción en la que Pépé estrelló el balón en las piernas del meta Blaswich.

El conjunto alemán, con el partido resuelto, comenzó a dosificar sus piezas, dando descanso a los españoles Lucas Vázquez y Aleix García.

El Villarreal pudo tener algo más de balón, aunque se limitó a dejar pasar los minutos para cerrar cuanto antes una competición que comenzó mal y terminó mucho peor.

Ficha técnica:

3.- Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vázquez (Arthur, min. 62), Equi Fernández, Aleix García (Poku, min. 70), Grimaldo (Tapsoba, min. 89); Tillman, Maza (Palacios, min. 70) y Schick (Kofane, min. 62).

0.- Villarreal: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Buchanan (Mikautadze, min. 46), Comesaña (Gueye, min. 82), Alassane Diatta (Parejo, min. 66), Partey (Hugo López, min. 46), Pépé (Budesca, min. 69) y Oliwaseyi.

Goles: 1-0, min. 12: Tillman. 2-0, min. 35: Tillman. 3-0, min. 57: Grimaldo.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Mostró tarjeta amarilla a Pau Navarro, Rafa Marín y Pépé por el Villarreal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava y última jornada de la liguilla de la Liga de Campeones disputado en el BayArena ante 30.000 espectadores. JS