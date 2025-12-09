3-0. El Tottenham Hotspur se queda a las puertas del ‘top 8’

Londres – El Tottenham Hotspur venció este martes con claridad al Slavia de Praga gracias a los goles de David Zima en propia puerta, Mohammed Kudus y Xavi Simons -ambos de penalti- y se queda a las puertas del ‘top 8’, que da acceso directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol, a falta de dos jornadas.

El Tottenham, que realizó un homenaje a Heun Min-Son antes del inicio del encuentro, pudo marcar más goles, pero se topó con Jindrich Stanek, que salvó a los suyos en más de una ocasión.

Cuando no se habían cumplido los dos minutos de partido, Simons, elegido mejor jugador del partido, colocó un pase de la muerte para Richarlison, de nuevo en el once inicial, que se encontró con una mano salvadora del portero checo.

El guardameta volvió a ganar la partida al delantero brasileño y sacó un pie salvador a disparo de Kudus, que recibió un pase entre líneas del ‘Cuti’ Romero.

El Slavia de Praga lo intentó hasta en dos ocasiones a la contra por medio de Lukas Provod, aunque sendas ocasiones se fueron desviadas.

Todo fue un espejismo porque los locales lo siguieron intentando y pronto encontraron la recompensa.

Cuando corría el minuto 26, Zima despejó de cabeza hacia su propia portería después una prolongación de Romero, en el primer palo, después de un saque de córner de Pedro Porro.

Tras el tanto, los ‘Spurs’ rebajaron una marcha y propiciaron que los checos se estirarán, aunque sin apenas generar peligro.

Dos disparos blandos de David Moses y de Michal Sadilek fueron sus únicos acercamientos antes del descanso.

Cinco minutos después de la reanudación, Youssouoha Sanyong provocó un penalti después de una falta a Pedro Porro.

Kudus asumió la responsabilidad y batió a Stanek con un disparo cruzado para prácticamente sentenciar el encuentro.

Tras el segundo gol, los de Thomas Frank fueron una apisonadora y pudieron aumentar la renta en varias ocasiones.

Primero Wilson Odobert y posteriormente, una doble ocasión de Mathys Tel y de Pape Matar Sarr, que el arquero visitante salvó milagrosamente.

Poco después, el árbitro volvió a pitar pena máxima por una entrada de Igoh Ogbu sobre Simons, que el propio neerlandés transformó para poner el tercero con un disparo muy ajustado.

Tel pudo marcar el cuarto, pero Stanek culminó su gran noche con dos grande paradas a pesar de haber recibido tres goles.

Con esta victoria, el Tottenham se queda a las puertas del ‘top 8’ al ocupar la novena posición provisionalmente con 11 puntos, mientras que el Slavia Praga se complica su clasificación al tener solo tres unidades.

Ficha técnica:

3 – Tottenham: Vicario; Porro (Davies), Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Gray (Sarr, m.58); Kudus (Tel, m.58), Simons, Odobert (Bergvall, m.76); Richarlison (Kolo Muani, m.68).

0 – Slavia Praga: Stanek; Holes (Prekop, m.60), Chaloupek (Zefeiris, m.60), Ogbu, Zima (Vicek, m.60); Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang (Mbodji, m.80); Chytil.

Goles: 1-0. Zima (p.p), m.26; 2-0. Kudus, m.50; 3-0. Simons, m.79.

Árbitro: Benoit Bastien. Mostró tarjeta amarilla a van de Ven (m.15) y Palhinha (m.40) por parte del Tottenham y a Chaloupek (m.13), Ogbu (m.28) y Zima (m.50) por parte del Slavia Praga.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones de fútbol disputado en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres ante 47.281 espectadores. Antes del partido fue homenajeado el surcoreano Heung-Min Son, que disputó 454 partidos con los ‘Spurs’. JS