3-0. El PSG gana confianza para Múnich

Redacción deportes – A la vista ya el partido decisivo en la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich del próximo martes, el París Saint Germain solucionó su conflicto con el gol contra el Toulouse, al que dominó y creó ocasiones suficientes para haber sentenciado mucho antes y se encomendó por momentos a su portero, Safonov, y a la falta de tino de su rival, hasta los goles en el tramo final de Lucas Beraldo y Vitinha para el 3-0.

El décimo triunfo en doce jornadas de la Ligue 1 del PSG, que va a trompicones por sus encuentros por una simple cuestión de que no tiene la pegada ofensiva que debería, con los problemas que le genera cualquier rival cuando sobrepasa su presión. Así maneja el conjunto de Luis Enrique Martínez el liderato de la competición francesa, con seis puntos de cómoda distancia sobre el Mónaco, ganador antes por 3-2 frente al Brest.

El PSG crea -aunque no tanto como ante el Atlético de Madrid-, pero no concreta con eficacia. En ello está aún el vigente campeón de la Ligue 1, que necesita efectividad para transformarse aún más en el dominador absoluto que debe ser en su país, porque deja vivos a sus adversarios, expuesto en el segundo tiempo porque no ha acertado en sus oportunidades. Este viernes sufrió hasta el minuto 85, cuando Lucas Beraldo marcó el gol del 2-0 y de la tranquilidad, sellada ya con el 3-0 de Vitinha en el tiempo añadido.

Antes había tomado ventaja en el primer tiempo, con un golazo de Joao Neves, cuya volea con la derecha tras un centro de Hakimi fue una preciosidad en el minuto 35, y había generado lo suficiente para tomar un control más cómodo del marcador, con un gol anulado incluido a Warren Zaire-Emery por fuera de juego, a instancias de la revisión del VAR.

Después, permitió demasiado al Toulouse, que se plantó hasta en tres ocasiones con opciones de empatar, la última aún con 1-0 cuando Safonov, el elegido para la portería, se interpuso por dos veces dentro del área a la amenaza de su oponente. Después marcó el 2-0 Beraldo, en el minuto 85, y luego el 3-0 Vitinha, ya en el 91.

– Ficha técnica:

3 – París Saint Germain: Safonov; Hakimi, Skriniar, Beraldo, Zague (Vitinha, m. 46); Zaire-Emery, Joao Neves; Dembele (Fabián, m. 73), Doue (Kang in, m. 60), Barcola (Kolo Muani, m. 81); Asensio.

0 – Toulouse: Restes; Mckenzie, Cresswell, Akdag; Kamazi (Suazo, m. 64), Casseres (Schmidt, m. 77), Sierro, Donnum; Aboukhal, Gboho (Babicka, m. 64); King.

Goles: 1-0, m. 35: Joao Neves. 2-0, m. 85: Beraldo. 3-0, m. 91: Vitinha.

Árbitro: Gael Angoula. Amonestó con tarjeta amarilla al local Hakimi y a los visitantes Donnum y Aboukhal.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la Ligue 1 francesa, disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 40,000 espectadores. EFE