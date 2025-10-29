3-0. El Inter derriba el muro de De Gea

Roma – El Inter de Milán se recompuso de su derrota ante el Nápoles con una efectiva victoria ante el Fiorentina (3-0) construida en la segunda mitad, momento en el que el doblete de Calhanoglu y el tanto de Sucic derribaron el muro del español David De Gea, incapaz pese a su gran actuación de evitar la quinta derrota del combinado ‘Viola’, en puestos de descenso.

El Inter no se descuelga de la pelea por el liderato. Amarró en San Siro una victoria clave para perseguir a Nápoles y Roma, para meter presión a la cabeza de carrera mientras refuerza su estilo, su agresividad, su forma bajo los mandos del rumano Cristian Chivu. Alegría especial para la parte ‘nerazzurra’ de Milán, conmovida por lo sucedido con el español Josep Martínez, que atropelló a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica fallecido en el acto.

Construyó la victoria con paciencia ante un rival contra las cuerdas. En la lona, de hecho. La ‘Fiore’ no conoce el éxito en 9 jornadas de Serie A. Cuatro empates y cinco derrotas que colocan a Stefano Pioli en el punto de mira, posible segundo técnico destituido tras el despido del croata Igor Tudor en la ‘Juve’.

Y es que sólo David De Gea mantiene el orgullo de un equipo herido de muerte. Sus paradas son el único aliento de un vestuario que no ve luz al final del túnel. La resistencia de la ‘Fiore’ duró los 66 minutos que el meta español consiguió alejar los constantes peligros interistas. Paró a Lautaro, a Dumfries, a Barella… Pero no pudo con Calhanoglu.

El centrocampista turco, en un momento de forma espectacular, marcó por tercer partido consecutivo. Firmó su segundo doblete de la temporada y su sexto gol. Dos goles marca de la casa. Un disparo desde la frontal que abrió el marcador y un penalti en el tiempo añadido que cerró el duelo. Casi infalible desde los 11 metros, su gran especialidad.

El otro tanto del partido lo marcó el croata Petar Sucic, goleador por vez primera desde que llegó en verano procedente del Dinamo de Zagreb, con una jugada personal preciosa dentro del área, dejando por los suelos a la defensa fiorentina. El Inter, con 18 puntos, se mantiene a rebufo de Nápoles y Roma. La ‘Fiore’, derrotada, se hunde en puestos de descenso.

– Ficha técnica:

2 – Inter de Milán: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (Frattesi, m.89); Dumfries (Carlos Augusto, m.77), Barella (Zielinski, m.85), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito (Bonny, m.77) y Lautaro Martínez (Luis Henrique, m.89).

0 – Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm, Mandragora (Dzeko, m.76), Ndour, Gosens (Fortini, m.78); Gudmundsson; Kean.

Goles: 1-0, m.66: Calhanoglu; 2-0, m.71: Sucic; 3-0, m.88: Calhanoglu.

Árbitro: S. Sozza. Mostró tarjeta amarilla a por parte del Inter de Milán; y a Viti (m.49, m.86) por parte del Fiorentina. Expulsó por doble amarilla a Viti (m.86)

Incidencias: encuentro correspondiente a la novena jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte Italia). EFE