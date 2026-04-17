3-0. El Inter acaricia el ‘Scudetto’

Redacción deportes – El Inter sumó una nueva victoria, la tercera seguida, ante el Cagliari (3-0), aún pendiente de cerrar la permanencia, y dio un paso más hacia la conquista de un Scudetto que tiene en la mano a falta de cinco jornadas para el cierre del curso.

El conjunto del rumano Christian Chivu ha iniciado la cuenta atrás hacia el triunfo matemático en la competición y la consolidación de la reconquista del título de la Serie A que ganó por última vez hace dos temporadas y que el pasado curso fue cosa del Nápoles, segundo en la tabla, su principal perseguidor, pero a doce puntos de distancia antes de recibir al Lazio este sábado.

Es cuestión de tiempo el éxito de la plantilla nerazzurri, que no hizo un partido brillante ante el conjunto de Fabio Pisacane, en el lado opuesto de la clasificación y casi con el objetivo cumplido. Es decimosexto, con seis puntos de renta sobre el Lecce, antepenúltimo, que marca el descenso.

Cualquier punto es bueno para los visitantes, que intentaron que la continuidad fuera la menor posible. A excepción de un disparo de Federico Dimarco al cuarto de hora que sacó el colombiano Yerri Mina en la línea de gol, las amenazas a la portería rival fueron nulas.

El partido se agitó tras el descanso. En cinco minutos. Desde el gol de Marcus Thuram en el 52 al de Nicolo Barella en el 56. Rompió el empate gracias a una estupenda internada por la izquierda de Di Marco, más rápido que Ze Pedro, que asistió a Thuram, en el segundo palo, que empujó el balón a puerta vacía para poner por delante al Inter. Fue la decimosexta asistencia de Di Marco en lo que va de curso.

El segundo llegó cuatro minutos después, cuando Barella apareción desde atrás para aprovechar un rechace desde la frontal. Un disparo raso que superó de nuevo a Ekua Caprile.

Fueron los mejores momentos del Inter, que tuvo el tercero en un golpe franco lejano ejecutado por Hakan Calhanoglu al que respondió Marco Palestra cuando el Cagliari se estiró en busca del gol.

El partido se abrió y se multiplicaron las llegadas. Fue el momento de Piotr Zielinski, que sentenció desde la frontal tras recibir un balón de Denzel Dumfries.

— Ficha técnica:

3 – Inter: Josep Martínez; Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Carlos Augusto; Denzel Dumfries, Nicolo Barella (Andy Diouf, m.89), Hakan Calhanoglu (Davide Frattesi, m.85), Henrikh Mkhitaryan (Piotr Zielinkski, m.76), Federico Dimarco (Luis Henrique, m.76); Francesco Pio Esposito y Marco Thuram (Ange Yoan Bonny, m.76).

0 – Cagliari: Ekua Caprile; Ze Pedro (Andrea Belotti, m.88), Yerry Mina, Juan Rodríguez; Marco Palestra, Michel Adopo, Gialuca Gaetano (Alessandro Deiola,m.57), Ibrahim Sulemana (Michael Folorunsho, m.76), Adam Obert (Gabriele Zappa, m.76); Sebastiano Esposito y Gennaro Borrelli (Paul Mendy, m.57).

Goles: 1-0, m.52: Marcus Thuram; 2-0, m.56: Nicolo Barella; 3-0, m.92: Piotr Zielinski.

Árbitro: Matteo Marchetti. Mostró tarjeta amarilla a Sebastiano Esposito y Gennaro Borrelli, del Cagliari.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Serie A disputado en el estadio Giuseppe Meazza de Milan. EFE