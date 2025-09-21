3-0. El Barça se acostumbra a ganar sin Lamine Yamal

Sant Joan Despí (Barcelona) – El Barcelona, liderado por Pedro González ‘Pedri’ en la sala de máquinas, encadenó este domingo su tercera victoria sin su estrella, Lamine Yamal, ante el Getafe (3-0), al que neutralizó en el primer tiempo con un doblete de Ferran Torres y sentenció en el segundo con un tanto de Dani Olmo.

El equipo azulgrana, que sigue sin conocer la derrota en LaLiga EA Sports con un balance de 13 puntos de 15 posibles, mantuvo la buena línea mostrada ante el Valencia (6-0) y el Newcastle (1-2) contra un rival que planteó un duelo rocoso en el Estadio Johan Cruyff.

Las horas previas al encuentro estuvieron marcadas por las fuertes lluvias que azotaron el entorno de Barcelona durante toda la tarde y que también hicieron acto de presencia intermitentemente a lo largo del encuentro. Pese a ello, la disputa del encuentro no peligró.

El menudo recinto ubicado en los aledaños de la Ciudad Deportiva Joan Gamper acogió por segunda vez en una semana un partido del primer equipo azulgrana. En esta ocasión el rival fue el Getafe de José Bordalás, que, tras sumar 9 puntos de 12 posibles, se presentaba en Sant Joan Despí con la intención de echarle un pulso a la historia y sumar su primera victoria como visitante ante el Barcelona.

El técnico alicantino no tocó nada de lo que le funcionó frente al Oviedo (2-0), con su habitual defensa de tres centrales y dos carrileros. Planeó un encuentro defensivo y físico, algo habitual en sus duelos contra el Barça, consciente de que su rival se adueñaría del balón, como así fue, bajo la batuta de Pedro Gonzáléz ‘Pedri’ y Frenkie de Jong.

Flick, que introdujo cuatro cambios en la alineación, sorprendió con la suplencia de Marcus Rashford, bigoleador en Newcastle. Su lugar lo ocupó Ferran Torres en la izquierda que, voluntarioso como siempre, fue el gran protagonista del primer tiempo.

El valenciano avisó a los cinco minutos con un disparo que rechazó la zaga visitante y obtuvo el premio del gol (1-0) a los quince minutos al redondear una jugada preciosista del equipo de Flick. Raphinha filtró un pase diagonal a Olmo que, escorado a la derecha, cedió el balón con un taconazo al ‘Tiburón’, que no perdonó ante David Soria.

El gol azulgrana no descentró al conjunto madrileño, que siguió con su planteamiento rocoso, buscando parar el ritmo de su rival con faltas -acabó el primer tiempo con cuatro amarillas, una de ellas a Bordalás por protestar- e intentando encontrar a Liso y Mayoral en alguna contra aislada.

Pero Joan García fue un espectador más de un partido en el que Pedri movía los hilos de la sala de máquinas azulgrana y Ferran se erigía en el ejecutor ofensivo. Su segundo tanto (2-0, min.34) llegó de un despeje defensivo de Eric García que cazó Raphinha al espacio. El brasileño habilitó al internacional español, que ajustó el balón en el palo corto para superar a Soria en el mano a mano.

Cuarto gol de la temporada del valenciano, que a punto estuvo de culminar el primer tiempo con un triplete al conectar un remate que acabó escupido por el travesaño. Antes, David Soria evitó el tanto de Robert Lewandowski.

En el añadido, se montó una pequeña trifulca entre los futbolistas de ambos equipos tras una patada de Diego Rico sobre Jules Kounde. Raphinha se jugó la segunda amarilla al empujar levemente al zaguero del Getafe.

Esta bronca, sin embargo, no empañó el notable primer tiempo del equipo azulgrana ante un rival contra el que habitualmente le cuesta generar peligro.

En la reanudación, movió el avispero Bordalás con un triple cambio. Entraron Kamara, Davinchi y Javi Muñoz para intentar discutir la superioridad de su rival, que también dio entrada a Marcus Rashford en el lugar de un hastiado Raphinha.

Salió de su área el Getafe, que abrió las bandas, y no tardó en generar peligro. El recién ingresado Javi Muñoz rozó el gol con un zapatazo, mientras que Domingos Duarte, en la salida de un córner, probó suerte con un cabezazo bloqueado por Joan García.

La presión del conjunto azulón -que hoy vistió de amarillo- incomodó a los pupilos de Flick, que les costaba instalarse al campo contrario.

Pero este Barça necesita poco para castigar a sus rivales y en un pase largo de Casadó, que entró por De Jong, Rashford cazó el balón, esprintó y centró raso para que Dani Olmo cazara el balón y remachara a placer el tercer tanto (3-0, min.62).

Fue la sentencia para el Getafe, que vio cómo el asistente de Bordalás fue expulsado por protestar. Flick aprovechó el resultado para dar descanso a un aplaudido Pedri, el líder del equipo, y a Gerard Martín.

El vigente campeón cerró una semana perfecta con un pleno de tres victorias y demostró que también puede ganar (y jugar bien) sin el lesionado Lamine Yamal, que este lunes será uno de los protagonistas en la gala del Balón de Oro que se celebra en París.

– Ficha técnica

3 – Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín (Araujo, min.83); Pedri (Roony Bardghji, min.67), De Jong (Casadó, min.60); Raphinha (Rashford, min.46), Dani Olmo, Ferran Torres (Fermín López, min.60); y Lewandowski.

0 – Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Djene (Davinchi, min.46), Domingos Duarte, Abqar, Rico; Mario Martín (Javi Muñoz, min.46), Luis Milla, Arambarri (Coba, min.70); Borja Mayoral (Abu Kamara, min.46) y Liso (Alex Sancris, min.80).

Goles: 1-0: Ferran Torres, min.15. 2-0: Ferran Torres: min.34. 3-0: Dani Olmo, min.62.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Sancionó con tarjeta amarilla a Raphinha (min.32) y Christensen (min.54) del Barcelona, y a Mario Martín (min.3), Liso (min.42), Djene (min.44), el entrenador José Bordalás (min.45) y Abqar (min.58) del Getafe.

Incidencias: partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí ante 5,711 espectadores. EFE