3-0. Doce minutos para el recuerdo dan a selección femenina de España su segunda Liga de Naciones

Madrid – La selección española femenina prolongó su idilio con la Liga de Naciones y la conquistó este martes por segunda vez en dos ediciones al vencer por 3-0 a la de Alemania en el Metropolitano, en un duelo que dominó de forma incontestable y que decidieron en menos de quince minutos Claudia Pina y Vicky López.

Le cundieron a España los días entre el duelo de Kaiserslautern y este decisivo en Madrid, pues ofreció una versión completamente distinta a la que se vio sobrepasada, especialmente en la primera parte, en territorio germano, pese al empate sin goles.

Ante una Alemania de presión menos asfixiante y en un césped rápido, ideal para su juego, el combinado de Sonia Bermúdez fluyó desde el arranque con Vicky López supliendo la baja de la lesionada Aitana Bonmatí en el once inicial.

De hecho, en apenas cinco minutos ya había tenido dos oportunidades claras. La inaugural, una combinación entre Esther González y Claudia Pina, que dejó sola a su compañera con un pase entre el tráfico de zagueras rivales, terminó con una definición cruzada que rozó un palo. Y la posterior, generada por un centro desde la derecha de Mariona Caldentey, con un cabezazo de Alexia Putellas desde el punto de penalti que detuvo bien abajo en dos tiempos Ann-Katrin Berger.

A pesar de ese comienzo arrollador, jaleado por los gritos de los 55.843 aficionados en las gradas, más agudos de lo habitual por la numerosa presencia de niños, las visitantes no se encogieron.

Con menos frenesí pero el mismo peligro en las transiciones que cuando ejercieron de anfitrionas, probaron suerte en acciones aisladas como un golpeo desde la frontal de Franziska Kett al llegar al cuarto de hora.

Sin embargo, el enfrentamiento estaba claramente inclinado para las de rojo, que creaban al primer toque y volaban sobre el verde. Mucho ayudaron a ello el descaro de las dos extremos, Claudia Pina y Vicky López, y las llegadas desde segunda línea de Mariona Caldentey.

La jugadora del Arsenal, que no tiene un Balón de Oro porque no reparten los suficientes cada año para premiar el inmenso talento del combinado español, puso un buen balón al área que Esther envió de chilena a las manos de Berger.

Luego mutó en rematadora con una volea que se marchó fuera por poco y posteriormente en llegadora, con un disparo cerca de la portería que tapó bien la guardameta.

Fueron momentos de ataques pasionales a los que se sumaron un tiro con rosca de López que tocó la parte superior de la red y la oportunidad más clara de las de blanco, un tiro cruzado de Anyomi que silbó cerca del poste con el agregado de la primera parte ya cumplido, toque de atención para una España repleta de confianza a la que solo le faltaba el gol.

Del paso por vestuarios volvieron ambos conjuntos sosegados, pero al llegar el cuarto de hora de la segunda mitad se desató un vendaval ofensivo de la Roja que despedazó a las alemanas y empujó a las de casa hacia el título, doce minutos de virtuosismo con tres goles cincelados en las bandas.

El primero fue obra de Claudia Pina, que desde la izquierda condujo hacia dentro antes de apoyarse en Mariona, quien le devolvió la pelota con una ‘pisadita’ de fútbol sala, disciplina en la que España también es vanguardia, para que la atacante definiese con un impacto seco que no pudo despejar Berger.

Siete minutos después, en el otro lado del campo, la asociación fue entre Laia Aleixandri y Vicky López, que vio espacio libre y se internó hasta el borde del área conduciendo con la derecha para lanzar un disparo con rosca usando la otra pierna ante el que nada pudo hacer la portera almeana. Un tanto de pura extremo.

El éxtasis en es estadio madrileño vivió su capítulo definitivo en el minuto 73 cuando, viajando otra vez a la izquierda, una mala entrega de Janina Minge a Giulia Gwinn la interceptó Pina para montar un contraataque que ella misma culminó con uno de esos golpeos prodigiosos que le han dado fama. A falta de menos de veinte minutos, el trabajo de España estaba hecho.

El resto fue disfrute en el Metropolitano, ‘olés’ en la grada, ovaciones a las jugadoras que salieron del campo y a las que ocuparon su lugar con los cambios. Felicidad colectiva e ilusión, en definitiva los sentimientos que en los últimos años acompañan a la selección española.

– Ficha técnica:

3 – España: Coll; Batlle (Fiamma, m.88), Paredes, Mapi León, Carmona; Mariona, Aleixandri, Alexia (Jana Fernández, m.88), Vicky López (Athenea del Castillo, m.70), Esther (Hermoso, m.80) y Claudia Pina (Imade, m.88).

0 – Alemania: Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss, Nüsken (Dallmann, m.80); Cerci (Zicai, m.66), Brand (Hendrich, m.80), Bühl; Anyomi (Martínez, m.66).

Goles: 1-0, m.61: Claudia Pina. 2-0, m.68: Vicky López. 3-0, m.73: Claudia Pina.

Árbitro: Silvia Gasperotti (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Mapi León (m.13) por parte de España y a Gwinn (m.33) y Cerci (m.59) por parte de Alemania.

Incidencias: encuentro de vuelta de la final de la Liga de Naciones disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 55,843 espectadores. EFE