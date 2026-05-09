Cifra del día29Por: Proceso Digital9 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Son las personas que han fallecido en ocho masacres en el presente año en Honduras. Noticias recientes Al DíaNicaragua tilda al Gobierno de Ucrania de «ilegítimo» y «títere» de la OTAN NacionalesIntervenidos los municipios de Marcovia, El Triunfo y Choluteca ante sequía SaludTodo preparado para la llegada del Hondius, cuyo pasaje permanece sin síntomas Foto del díaFestival de las Rosas 2026 en Kelaat M’Gouna Deportes0-1. Vlahovic, en doce segundos, lleva al Juventus al podio