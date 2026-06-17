281.223 aficionados acudieron a partidos del Mundial el martes 16 de junio, nuevo récord

Dallas– Un total de 281.223 aficionados acudieron a los cuatro partidos de la jornada mundialista de este martes, lo que supone un nuevo récord en un solo día, que supera los 277.070 espectadores que presenciaron los cuatro encuentros del 28 de junio de 1994, en la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos hace 32 años.

La jornada incluyó los partidos Francia-Senegal, en Nueva York/Nueva Jersey; Irak-Noruega, en Filadelfia; Argentina-Argelia, en Kansas City; y Austria-Jordania, en San Francisco.

Además, la asistencia acumulada de este torneo suma ya 1.309.652 seguidores, y, con un promedio de 65.483 aficionados por partido, apunta a superar la cifra histórica de 3,5 millones del Mundial de 1994, informó la FIFA.

«Vaya! Hoy se han dado cita 281.223 aficionados en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA: ¡el día con mayor asistencia en la historia de la competición!», declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

«¡El 16 de junio de 2026 pasará a la historia de la Copa del Mundo de la FIFA! No puedo agradecer lo suficiente a nuestros aficionados por aportar color, ambiente y emociones a este torneo. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, la más inclusiva hasta la fecha, sigue demostrando lo mucho que se ama nuestro deporte y cómo el fútbol une al mundo», añadió. EFE (AD)