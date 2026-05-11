27 mil hectáreas

Cifra del día27 mil hectáreasPor: Proceso Digital11 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión de bosque son consumidas por incendios forestales en Honduras en el presente año. Noticias recientes EconomíaEl alza del precio del combustible cuesta 37,000 millones de dólares a los estadounidenses Al DíaGarcía Montero denuncia que EEUU viola el derecho internacional con sus presiones a Cuba Al DíaPentágono abre segunda investigación al senador demócrata al que Trump acusó de sedición CalienteUn muerto y siete heridos en accidente en Linaca, Choluteca EconomíaAlza precio de combustibles está afectando el índice de inflación, señala economista del Fosdeh