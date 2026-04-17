27 años de cárcel para marino por femicidio agravado de la doctora Aydee Ferrera

La Ceiba. – La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV-RLA), logró sentencia condenatoria contra Dane Assad Johnson Chamorro, declarado culpable del delito de femicidio agravado en perjuicio de Alma Aydee Ferrera Amador.

De acuerdo con la resolución emitida en el expediente TSLCP-0101-2024-0024, el órgano jurisdiccional impuso una pena de veintisiete (27) años y seis (06) meses de prisión, además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena principal.

Asimismo, se le impusieron medidas posteriores al cumplimiento de la pena, consistentes en la prohibición de residir en determinados lugares, de aproximarse a la víctima o sus familiares, así como de comunicarse con ellos, por un período de diez (10) años.

Los hechos ocurrieron el dos de abril de 2023, cuando la doctora fue encontrada sin vida en su casa de habitación supuestamente por suicidio.

Durante el desarrollo del proceso, el Ministerio Público logró desvirtuar la teoría de la defensa, que sostenía que el hecho correspondía a un suicidio, mediante la presentación de diversos medios de prueba.

Entre ellos el dictamen definitivo de autopsia, declaraciones testificales, investigaciones de campo y la reconstrucción de los hechos, elementos que permitieron acreditar la responsabilidad penal del imputado. IR