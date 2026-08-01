26 cuerpos

Cifra del día26 cuerposPor: Proceso Digital1 de agosto de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión fueron inhumados por Medicina Forense, la tercera actividad realizada este año por la institución. Noticias recientes NacionalesEste miércoles inicia juicio oral al exalcalde Alexander Ardón NacionalesProductores del agro podrán refinanciar deudas y acceder a seguros subsidiados con nueva Ley de Alivio Financiero MigrantesOrganizaciones de infancia piden a España proteger a niños que están en la calle en Ceuta EconomíaReportan cierre de 6,000 microempresas por crisis económica y altos costos de operación ActualidadEjército de EEUU lanza alianza con 18 países de América para combatir el crimen organizado