26 años de cárcel cumplirá asesino de ambientalista Carlos Antonio Luna López

Tegucigalpa – El las últimas horas se desarrolló la audiencia Ad-Hoc en la causa penal que se sigue por la muerte de un reconocido líder ambientalista, el procesado penalmente Italo Iván Lemus, acusado por la comisión del delito de asesinato en perjuicio de Carlos Antonio Luna López y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Silvia Esperanza Gonzáles Duarte debe cumplir la resolución de la Corte Tercera de Apelaciones que resuelve sentencia condenatoria y una pena de 18 años de cárcel por asesinato y ocho años, ocho meses de reclusión por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, así lo informaron fiscales de Catacamas, departamento de Olancho.

Por otro lado, siempre en la jurisdicción de Olancho se llevan a cabo diligencias que aportarán pruebas científicas en otros casos por delitos contra la vida, en ese sentido, una exhumación de cadáver se llevó a cabo en el cementerio “Jardines del Recuerdo”, en Catacamas, la acción fue coordinada con personal de la Dirección de Medicina Forense, con esta exhumación son tres las que se reportan desde esta zona del país en el marco de la operación nacional.

Para dar continuidad al plan de acción, en las últimas horas, fiscales desde Tela, Atlántida reportan la presentación de siete requerimientos fiscales por la supuesta comisión de los delitos de: Quebrantamiento de condena o medida, maltrato familiar agravado, homicidio imprudente, otras agresiones sexuales agravadas en concurso real, hostigamiento sexual en concurso real, maltrato familiar habitual agravado y desobediencia y hurto de vehículo automotor, delitos cometidos en perjuicio de niños, niñas y mujeres.

Además, continúan las acciones de prevención del delito, para el caso, en Comayagua, fiscales de la Sección de Protección a la Niñez impartieron charlas junto a detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) con el ánimo de orientar e informar a la población estudiantil de la escuela “Fray Juan de Jesús Zepeda” acerca de la comisión de la infracción penal de tráfico de drogas, la oportunidad se aprovechó para hacer una demostración de las destrezas del escuadrón canino de la DLCN. JS