25,000 textos escolares gratuitos entregados el 2026

José S. Azcona

En el año 2025, en Fundación Concordia, a través del Proyecto Editorial Erandique, se produjeron y se donaron 7,000 textos de matemáticas de primer grado para los alumnos del equivalente a un tercio de las escuelas del Departamento de Francisco Morazán. En este año, 2026, hemos expandido el programa para abarcar la totalidad de los niños que ingresan a las escuelas públicas en todos y cada uno de los municipios de este departamento. Esta matrícula representa aproximadamente 25,000 niños.

Diversos estudios de desempeño académico alrededor del mundo coinciden en que una de las intervenciones más sencillas y a la vez más eficaces para mejorar el aprendizaje es la dotación de textos escolares a los niños, particularmente en las edades tempranas. En contextos donde los alumnos carecen de un libro propio, se recurre con frecuencia a fotocopias o materiales improvisados que implican un esfuerzo económico para las familias y una carga adicional para los docentes. Además, la calidad y disponibilidad de estos recursos suelen ser irregulares, lo que impide que los maestros planifiquen sus clases con continuidad y consistencia. Contar con un libro de texto nuevo, garantizado y entregado directamente a cada alumno transforma la experiencia educativa: brinda equidad en el acceso al conocimiento, facilita la labor docente y asegura mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con la experiencia adquirida durante la producción y distribución de los 7,000 textos del año anterior, hemos fortalecido nuestras capacidades logísticas para ampliar la iniciativa a 25,000 ejemplares en 2026, logrando así cubrir la totalidad del Departamento de Francisco Morazán. Un aliado fundamental en este proceso ha sido la Secretaría de Educación, a través de sus direcciones distritales, departamentales y de los propios centros educativos. Su colaboración resulta esencial tanto para la distribución eficiente de los libros como para asegurar que lleguen a cada uno de los niños beneficiarios. Además, al trabajar de manera coordinada con las autoridades educativas, garantizamos que los docentes utilicen estos materiales en el aula, los cuales, cabe destacar, son textos oficiales aprobados por la Secretaría de Educación. De esta manera, el programa se consolida como un esfuerzo conjunto entre las instituciones educativas, la Fundación Concordia, los maestros, los alumnos y sus familias, todos comprometidos con mejorar la calidad y la equidad de la educación pública hondureña.

Una de las condiciones fundamentales de esta donación es que los textos se entregan sin costo alguno y permanecen como propiedad permanente de los niños al finalizar el año escolar. Este compromiso se sostiene con la proyección de mantener la donación en los años subsiguientes, garantizando así la continuidad del programa. El hecho de que cada alumno sea dueño de su libro tiene un valor pedagógico significativo: puede utilizarlo plenamente, escribir, resolver ejercicios y hacer anotaciones, algo que muchas veces no es posible cuando los textos son reutilizados por varias generaciones. Los libros han sido concebidos como cuadernos de trabajo, diseñados para fomentar la práctica activa y el aprendizaje autónomo. Además, el hecho de que el libro acompañe al niño a su hogar tiene un efecto multiplicador. No solo amplía las oportunidades de estudio fuera del horario escolar, sino que también despierta la curiosidad natural por el aprendizaje y permite que otros miembros del hogar, como hermanos o familiares, puedan acceder al material y beneficiarse de él.

A la fecha, el proceso de distribución de los textos escolares debe estar completado en su totalidad. Aunque seguimos trabajando estrechamente con las autoridades de la Secretaría de Educación para recopilar información sobre los avances y recibir retroalimentación directa desde las escuelas, también contamos con un equipo de monitoreo que visita centros educativos para verificar la correcta entrega y uso de los materiales. Invitamos a todas las familias y comunidades educativas a que nos comuniquen si los textos han llegado a sus escuelas, y a colaborar en su cuidado para que los niños puedan aprovecharlos al máximo. Este primer ciclo de cobertura total representa una etapa de aprendizaje para todos los involucrados. A partir de esta experiencia, aspiramos a fortalecer el modelo, expandir su alcance a otras regiones y dar continuidad a un esfuerzo que busca garantizar que cada niño hondureño tenga en sus manos las herramientas necesarias para aprender, crecer y soñar.

Un aspecto relevante del Programa de Textos Escolares 2026 es que su implementación no requiere una inversión elevada. De acuerdo con los informes publicados en la página erandike.com, la producción del tiraje actual de 25,000 ejemplares tuvo un costo promedio de 42 lempiras por libro. Esto significa que, con una inversión cercana a un millón de lempiras, se logra dotar de textos a todos los niños de primer grado en el Departamento de Francisco Morazán. Si esta iniciativa se ampliara a nivel nacional, considerando que aproximadamente 180,000 niños ingresan cada año al sistema público, el costo total —incluso manteniendo el precio actual— sería de unos 7.2 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 275,000 dólares.

Trabajar en alianza con las autoridades educativas permite realizar la distribución de los textos y la supervisión de su uso sin necesidad de contratar personal adicional ni incurrir en costos administrativos extras. Prácticamente la totalidad del presupuesto del programa se destina exclusivamente a la compra de los libros, ya que incluso el transporte y la entrega de estos son asumidos por la Secretaría de Educación a través de su red institucional. Este modelo de colaboración maximiza el impacto de cada lempira invertido y demuestra que, con coordinación y voluntad, es posible alcanzar grandes resultados con recursos limitados.

Se trata, por tanto, de una inversión modesta, especialmente si se compara con los recursos públicos y sociales disponibles, pero con un impacto educativo y social de enorme magnitud. Además, un tiraje mayor podría incluso reducir aún más los costos unitarios, aumentando la viabilidad de replicar el modelo a escala nacional.

Es un honor poder contribuir al fortalecimiento de la educación de nuestros niños. Agradecemos profundamente el esfuerzo de todos los maestros, padres de familia y de los propios estudiantes, cuyo compromiso diario con el aprendizaje y el trabajo bien hecho nos inspira a seguir adelante. Juntos, estamos construyendo un mejor país, con una sociedad más justa y con mayores oportunidades para todos.

Para leer:

Informe proyecto 2024: https://drive.google.com/file/d/1Qvcr6V4wsLZul5pxN_y0p4z7eFgygUWM/view