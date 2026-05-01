25 plantaciones de coca

Cifra del día25 plantaciones de cocaPor: Proceso Digital1 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesGobernador de Sinaloa ingresa a la lista de EEUU de políticos señalados por narcotráfico NacionalesEn 2025 Honduras incautó 93 % menos cocaína que en 2024: InsightCrime Foto del díaDía Mundial del Trabajo en Pakistán NacionalesSindicato de la ENEE respalda subsidio eléctrico, pero solicita focalizarlo para familias en pobreza extrema DeportesSinner minimiza a Fils y jugará su primera final en Madrid