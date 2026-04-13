2,484 agresiones

Cifra del día2,484 agresionesPor: Proceso Digital13 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión de diverso tipo registra la Red de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras en 2025. Noticias recientes Ciencia y TecnologíaGoogle ‘ficha’ a filósofo inglés Henry Shevlin para su división de inteligencia artificial NacionalesCongreso socializa ante Conadeh proyecto de Ley que garantiza derecho a identificación y libre movilidad a la niñez NacionalesCopeco advierte de altas temperaturas, superiores a los 40 grados, entre jueves y sábado NacionalesJuramentan perito especializado para diligencias del MP contra Roosevelt Hernández Al DíaCentro de innovación de bebidas en América Latina se sitúa como referente en la industria