Cifra del día229Por: Proceso Digital12 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión aniversario celebra el pueblo Garífuna a su llegada en Honduras. Noticias recientes InternacionalesKeiko Fujimori encabeza los sondeos a boca de urna de la elección presidencial en Perú Portada PolíticaCierran centros de votación e inicia escrutinio en elecciones de Guanaja Foto del díaCon partido de fútbol informal, activistas visibilizan crisis de desapariciones en México Frase del día“Es una bofetada a la memoria del Zar Antidrogas -Impunidad Reciclada- mientras los verdugos de Arístides González siguen sin castigo, el sistema premia a... Al DíaCierran los centros de votación en Perú e inicia un escrutinio que se prevé largo y lento