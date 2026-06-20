Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios 204 pases20 de junio de 2026USA 2026 - Cifra del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Tuvo el mediocampista de la selección de España, Rodri Hernández, la mayor cantidad registrada en un Mundial de Fútbol, este hecho sucedió en Qatar 2022. + noticiasPortada Mundial 22.06.2026. 21 de junio de 2026 ‘Vozinha’: «Nosotros estamos aquí para competir» 21 de junio de 2026 Maxi Araujo, Bielsa y Canobbio hacen coro: «A España le tenemos que ganar» 21 de junio de 2026 2-2. Uruguay se mete en un lío 21 de junio de 2026 La selección noruega se queja del césped del MetLife: «Es como artificial» 21 de junio de 2026