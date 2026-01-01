Honduras encara un 2026 expectante tras un año de fuertes golpes al empleo

Tegucigalpa – La formalidad recibió fuertes golpes durante el 2025 en Honduras, siendo la maquila y la construcción las industrias más afectadas como parte de esta embestida a la empleabilidad formalidad hondureña. El 2026 arranca expectante después de la situación política que mantuvo en vilo a los ciudadanos.

– La industria de la construcción estima la pérdida de más de 100 mil puestos sólo en el sector de viviendas.

Los reportes de la Cámara Hondureña de la Construcción (CHICO) dieron indicios de pérdidas de principio a fin. Solo en el rubro de la construcción de vivienda son más de 110 mil empleos perdidos.

“En 2025 no se construyeron 15 mil unidades, lo que significó la pérdida de más de 67 mil empleos directos y 52 mil indirectos”, es decir, un golpe para 119 mil empleos, informó la Chico en un reporte presentado en noviembre.

El presidente de la Chico, Gustavo Boquín explicó a Proceso Digital que cuando el gobierno tomó la decisión de no apoyar al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), dejó esa institución sin fondos para operar, lo que denota una falta en la política de vivienda.

A eso se suma, una deuda acumulada de 4,400 millones de lempiras que el gobierno mantiene con empresas del sector, situación que ha llegado a un punto límite y amenaza con volverse insostenible en los próximos días, justo en la antesala de la Navidad.

El gerente de la Chico, Silvio Larios, reclamó que a pesar de la inauguración y puesta en funcionamiento de numerosas obras públicas, el Estado continúa sin cumplir con los pagos a contratistas y proveedores.

El representante de Chico advirtió que, tras el 31 de diciembre, la situación podría agravarse aún más si no se realizan los desembolsos correspondientes. “Después del 31 esta situación se va a volver insostenible”, afirmó, al tiempo que cuestionó la forma en que las autoridades han administrado el sistema de contratación pública.

Fuga de maquilas

Para la maquila, la pérdida de puestos laborales en 2025 se tradujo a 60 mil, especialmente en la zona norte del país, donde se concentra la industria y las mayores generadoras de empleos, de acuerdo a la coordinadora del Proyecto Maquila de la Central General de Trabajadores (CGT), Evangelina Argueta.

La dirigente sindical dijo a Proceso Digital que la situación es especialmente grave en municipios como Choloma y Villanueva, donde ya se siente el impacto social y económico del desempleo.

Allí, la planta de Confecciones de Valle, la única empresa que le había quedado a la corporación HBI, se despidió este mes de diciembre, tras 30 años de operar en Honduras.

Aunque no hay anuncio de un nuevo cierre, Argueta dijo que recibieron el anuncio de que dos empresas tendrán la reducción de 200 plazas en cada empresa, es decir 400 empleos que cerrarán.

La dirigente obrera indicó que El Salvador es el nuevo destino de muchas de las empresas que han cerrado. “Allá hay anuncios de empresas que han estado acá en Honduras que van a abrir más oportunidades de empleo en El Salvador”.

Victorino Carranza.

Un mal cierre para las Mipymes

La incertidumbre política que atraviesa el país está impactando de forma severa a la micro y pequeña empresa, al punto de provocar una caída de más de un 70 % en las ventas navideñas, denunció Víctorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa de Honduras (Gremipeh).

Carranza aseguró que el término “incertidumbre” resulta incluso insuficiente para describir el escenario actual, señalando que las acciones de los actores políticos han generado un ambiente de inestabilidad que está golpeando directamente al comercio.

“Las ventas se nos están yendo abajo y eso nos ha afectado grandemente. La gente está emocionalmente desequilibrada; llaman, preguntan cómo va todo, pero no están apoyando a la micro y pequeña empresa”, expresó.

Según el dirigente gremial, la temporada de fin de año, que tradicionalmente representa uno de los períodos más fuertes para el sector, ha sido prácticamente “arrebatada” a las Mipymes. “Nos están robando la Navidad a todos. Normalmente generamos entre 5 mil y 6 mil millones de lempiras de octubre a noviembre, y ahora apenas vamos a llegar a 4 millones a mitad de diciembre”, lamentó.

Obligados a la informalidad

El cierre de empleos formales obliga a los hondureños a generar ingresos desde la informalidad. El boletín del mercado laboral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) señaló que a medio año “en general, la ocupación mejoró en el 2024, desafortunadamente mejoró en la ocupación no asalariada, en contraste, el sector privado perdió más de 4,600 puestos y el empleo doméstico cayó en más de 6,000 plazas”.

Las cifras globales ubican a 2.3 millones de hondureños con problemas de empleo, ya sea por desempleo abierto, subempleo o informalidad.

La comparativa regional presentada por el Cohep muestra a Honduras en el nivel más bajo de productividad, con apenas 8.1 dólares generados por cada hora de trabajo, incluso Nicaragua está mejor, con 9.4 dólares. En contraste, el país más productivo es Panamá con 42.9 dólares por hora.

Para la empresa privada es urgente priorizar el empleo, ya que en la medida que se haga esto, Honduras logrará reducir los niveles de informalidad, y los niveles de desempleo real y obviamente los niveles de pobreza, dijo a Proceso Digital, la oficial de Política Económica del Cohep, Yeny Antúnez. VC