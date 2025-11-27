2025 es el año que reporta la mayor cifra de incidentes electorales violentos: IUDPAS

Tegucigalpa – La coordinadora del área de Democracia del Instituto Universitario de Estudios de la Democracia, la Paz y la Seguridad (IUDPAS), Yajaira Padilla afirmó que el proceso electoral actual ha sido el más violento de los monitoreados por esta oficina.

Padilla indicó que el IUDPAS ha realizado monitoreos para analizar los niveles de conflictividad desde hace cinco procesos electorales y es en base a los resultados obtenidos que realizan dicha afirmación.

“En esta ocasión, 302 casos de violencia registrados desde el llamado a elecciones, hasta el 18 noviembre pasado”, indicó al mencionar que mientras que en otros procesos se han registrado entre 40 y 50 casos de homicidios vinculados a autores políticos y a contextos de violencia política.

La cifra de muertes violentas vinculadas a política a la fecha refleja que se han registrado 13 casos, lo cual destacó como una cifra positiva en medio del ambiente electoral actual. VC