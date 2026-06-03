USA 2026 - Frase del día

“¿2010 o nosotros? ¿Cuál es mejor? Las dos son muy buenas, no sabría decirte cuál es mejor. Nosotros tenemos la asignatura pendiente de alcanzar un hito histórico como fue ganar un Mundial, pero tenemos todo para ello”.

Por: Proceso Digital

Luis de la Fuente • seleccionador español

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