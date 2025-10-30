Cifra del día20Por: Proceso Digital30 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión mil millones de lempiras solicita el sector cafetalero de financiamiento de parte de la banca. Noticias recientes PolíticaNoé Pino dice habrá elecciones y descarta que comisión permanente destituirá funcionarios electorales PolíticaMarlon Ochoa presenta recusación contra Cossette López para que no conozca la declaratoria de elecciones y otros temas PolíticaDiputados opositores rechazan comisión permanente que instaló Redondo NacionalesPrecipitaciones débiles y temperaturas frescas para este sábado EconomíaLa incertidumbre se cierne sobre la Fed (EEUU) mientras que el BCE parece que se acomoda