Cifra del día

2 mil 492 menores

Por: Proceso Digital

han sido deportados en el presente año y han sido atendidos por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Senaf), según datos actualizados hasta el 14 de diciembre.

