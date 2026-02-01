2 mil 420 jóvenes

Cifra del día2 mil 420 jóvenesPor: Proceso Digital1 de febrero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión fueron asesinados del 2022 a diciembre de 2025 en diferentes sectores del país. Noticias recientes FarándulaBad Bunny entiende que el Super Bowl es una plataforma de unión, dice Roger Goodell NacionalesDirectora del CNA señala que elección de nuevo procurador general sea sinónimo de transparencia DeportesLa NFL anuncia que llevará a México un partido de la temporada 2026 NacionalesEligen y juramentan a Aspra como nuevo procurador general y José Francisco Quiroz como subprocurador SaludAprobada emergencia en Salud por un año para atacar mora quirúrgica y atender los hospitales