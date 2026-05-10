2-3. Raspadori, Ederson y Zappacosta ponen en duda la ‘Champions’ del Milan

Redacción deportes – Una sola victoria ha logrado en las últimas seis jornadas el Milan, derrotado en San Siro por el Atalanta para poner en riesgo hasta su posición en la Liga de Campeones, con los goles de Ederson, Zappacosta y Giacomo Raspadori en apenas 51 minutos de encuentro para ahondar en la crisis ‘rossonera’ (2-3).

Aún es cuarto en la clasificación, pero la amenaza es evidente. La presión del Roma, con los mismos puntos ya que el equipo de Massimiliano Allegri, y del Como, a dos, inciden en el momento repleto de incertidumbre del Milan, a falta tan solo de dos jornadas para el final. No entrar en la máxima competición europea sería una debacle absoluta.

Ni siquiera el hecho de no tener nada en juego el Atalanta aclaró el horizonte del conjunto ‘rossonero’, que encajó el 0-1 en seis minutos, cuando la maniobra de Giacomo Raspadori y el remate de Ederson, pretendido por el Atlético de Madrid y que aprovechó el rechace dentro del área con un buen disparo con la derecha, dieron ventaja a los visitantes.

El primer golpe para el Milan, sobrepasado por su adversario y con el 0-2 en contra antes de la media hora, con el gol de Zappacosta que complicó aún más el partido y el ambiente en el estadio milanista, que también lamentó dos opciones frustradas por Carnesecchi, también destacado en el Atalanta, con sus paradas a Santi Giménez y Rafael Leao.

Con Luka Modric, baja por lesión, en la grada de San Siro, el Atalanta incluso aún fue más allá, cuando Raspadori anotó el 0-3 en el minuto 51 del choque. La respuesta del público fue concluyente. En fila, en una cantidad importante, tomó camino de la salida, inaguantable como era el partido para su equipo, en filo hasta por la Liga de Campeones.

El Atalanta lamentó las lesiones de Scalvini y Koussonou, que había sido su sustituto al inicio de la segunda parte y que debió retirarse en el 63. Ya en el 88, Pavlovic anotó el 1-3 del Milan, que mejoró durante toda la última media hora del duelo y que aumentó la emoción en el 93, cuando Nkunku transformó un penalti cometido sobre él mismo. El 2-3. No le dio tiempo para más al equipo ‘rossonero’. Había concedido demasiado antes.

Ficha técnica:

2 – Milan: Maignan; De Winter (Athekame, m. 58), Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi (Estupiñán, m. 80); Giménez (Fullkrug, m. 58) y Rafael Leao (Y. Fofana, m. 58).

3 – Atalanta: Carnesecchi; Scalvini (Kossounou, m. 48 (Ahanor, m. 63)), Hien, Kolasinac; Zappacosta (Bellanova, m. 55), De Roon, Ederson, Zalewski; De Keteleare (Pasalic, m. 63); Krstovic y Raspadori.

Goles: 0-1, m. 7: Ederson. 0-2, m. 29: Zappacosta. 0-3, m. 51: Raspadori. 1-3, m. 88: Pavlovic. 2-3, m. 93: Nkunku, de penalti.

Árbitro: Luca Zufferli. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Rafael Leao (m. 35), Estupiñán (m. 88) y Saelemakers (m. 90) y a los visitantes Hien (m. 70), Krstovic (m. 95) y Bellanova (m. 96).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de la Serie A italiana, disputado en el estadio de San Siro ante unos 70,000 espectadores. EFE