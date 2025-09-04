2-3. Güler avisa a España

Redacción deportes – El centrocampista Arda Güler asumió el liderazgo en Turquía y su visión de juego y su talento facilitaron que Turquía diera sus primeros pasos hacia el Mundial 2026 con la victoria en Tiflis frente a Georgia al que no le bastan las individualidades de medio campo hacia adelante para ampliar sus aspiraciones y lograr por primera vez acceder a una fase final.

El jugador del Real Madrid participó en los tres goles del combinado del italiano Vincenzo Montella que ganó de manera clara y que ahora espera a España, a la que recibe el domingo en Konya, en la segunda fecha del camino mundialista.

El combinado turco, que en inferioridad pasó apuros en el tramo final, pretende estar por tercera vez en su historia en un Campeonato del Mundo y aprovechar la calidad de una generación que ya se dejó ver en la pasada Eurocopa, cuando se plantó en cuartos y rozó las semifinales.

Georgia deposita sus esperanzas en el desequilibrio de Khvicha Kvaratskhelia y en el flamante fichaje del Villarreal Georges Mikautadze amparados por la inspiración del meta del Liverpool, exjugador del Valencia Giorgi Mamardashvili.

Pero a pesar de la evidente mejoría del conjunto de Willy Sagnol, que fue expulsado en el tramo final, cuando las hostilidades se desataron, con el partido resuelto y la dureza pobló el juego, lo que llevó a que Turquía se quedara con diez a falta de veinte minutos por la expulsión de Baris Yilmaz que no jugará contra España, la distancia entre estos tres futbolistas y el resto es muy grande, lo que aún mantiene al combinado georgiano lejos de sus rivales de renombre.

Especialmente cuando el marcador se les pone en contra demasiado pronto y deshabilita su contraataque, su mejor arma. Así fue contra Turquía que a los tres minutos tomó ventaja en un córner botado perfectamente por Güler que cabeceó Mert Muldur.

Eso dejó tocado a Georgia, incapaz de frenar al centrocampista del Real Madrid que empezó a repartir juego y a buscar portería. A la media hora la ventaja visitante pudo ser mayor. Güler rozó el gol dos veces. Llegó al borde del descanso, cuando sacó una falta hacia el área y tras varios rechaces el balón cayó a Kerem Akturkoglu que, por raso, volvió a batir a Mamardashvili.

Dejó sentenciado el choque al inicio de la segunda parte, cuando Yunus Akgun combinó con Güler y asistió a Akturkoglu que acertó de nuevo y estableció el tercero.

A pesar del amplio margen Georgia no se rindió. Asumió su responsabilidad Kvaratskhelia, incontrolado, y de sus botas nacieron los goles de su selección. El primero por un tiro suyo, al palo, que llegó a Zuriko Davitashvili que marcó a puerta vacía.

Después, con el partido agitado y la dureza en el juego, Turquía se quedó con diez. Baris Yilmaz, que había saltado al campo cinco minutos antes, hizo una dura entrada a Kochorashvili en el centro del terreno de juego. El árbitro Davide Massa hizo caso al VAR, vio la acción y le echó del césped. Turquía se quedó con diez.

Georgia insistió con más firmeza. Montella quitó a Guller en el 86. Nadie podía con Kvaratskhelia que en el añadido levantó las ilusiones de la selección de Sagnol cuando hizo el segundo de Georgia que se situó a uno del empate. Pero era el 98, sin casi tiempo para igualar. No llegó el empate. Georgia perdió y Turquía dio su primer paso hacia el Mundial. Ahora espera a España.

— Ficha técnica:

2 – Georgia: Giorgi Mamardashvili; Otar Kakabadza (Giorgi Gocholeishvili, m.85), Guram Kashia, Saba Goglichidze, Luka Lochoshvili (Irakli Azarovi, m.69); Georgiy Tstaishvili (Nika Gagnidze, m.46), Giorgi Kochorashvili, Anzor Mekvabishvili (Giorgi Guliashvili, m.81), Zuriko Davitashvili; Georges Mikautadze y Khvicha Kvaratskhelia.

3 – Turquía: Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Evren Eren Elmali; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek (Orkun Kokcu, m.46); Yunus Akgun (Oguz Aydin, m.6), Arda Guler (Can Kahveci, m.86), Kenan Yildiz (Ferdi Kadioglu, m.79); y Kerem Akturkoglu Baris Yilmaz, .66).

Goles: 0-1, m.3: Mert Muldur; 0-2, m.41: Kerem Akturkoglu; 0-3,m.52: Kerem Akturkoglu; 1-3, m.66: Zuriko Davitashvili; 2-3, m.98: Kvaratskhelia.

Árbitro: Davide Massa (ITA). Expulsó con roja directa a Baris Yilmaz (m.71) y mostró tarjeta amarilla a Ismail Yuksek, Kenan Yildiz y Hakan Calhanoglu, de Turquía y a Luka Lochosvhvili, Otar Kakabadze, Giorgi Kochoravhvili y Georges Mikautadze, de Georgia. También expulsó al técnico local Willy Sagnol.

Incidencias: encuentro de la primera jornada del Grupo E de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo 2026 disputado en el Boris Paichadze Dinamo Arena (Tiflis). EFE