2-3. El Villarreal amarga la presentación del Arsenal ante su afición

Londres – El Villarreal amargó la fiesta del Arsenal, que disputó su primer partido de pretemporada en su estadio, al conquistar el Emirates Arena por 2-3 gracias a los tantos de Pepé y de Gueye en la primera mitad y de Danjuma en la segunda, para irse con buenas sensaciones antes de disputar el domingo el Trofeo de la Cerámica ante el Aston Villa.

El encuentro comenzó con un claro dominio del Arsenal, especialmente por las bandas donde Bukayo Saka y Lewis-Skelly generaban peligro, pero todos los centros eran repelidos por la zaga amarilla que se mostraba ordenada y trataba de salir jugando desde atrás.

La ocasión más clara para los ‘gunners’ llegó en el minuto 5, cuando Lewis‑Skelly llegó hasta línea de fondo y envió un centro que no fue despejado por Luiz Júnior, pero Saka no logró acertar con el remate.

A partir de ese momento, ninguno de los dos equipos generó ocasiones manifiestas de gol hasta que, en el minuto 16, tras un disparo al palo de Pape Gueye y una parada de David Raya a un tiro de Gerard Moreno, Nicolás Pepé mandó el balón al fondo de la red en un gol que no celebró debido a su pasado en el Arsenal.

El conjunto local intentó reaccionar sin éxito, mientras que el Villarreal mantenía su orden defensivo, y a pesar de las continuas pérdidas de balón en la salida, no concedía oportunidades claras y buscaba salir rápido a la contra.

En una de esas transiciones, un pase al espacio de Moleiro para Sergi Cardona terminó en un disparo cruzado de Gerard Moreno que detuvo David Raya, pero el rechace fue recogido por Etta Eyong, quien firmó 0-2 en el minuto 34.

El Arsenal reaccionó rápidamente y, dos minutos después, tras un córner botado por Martinelli, Noorgard, recién fichado procedente del Brentford, remató a placer en el segundo palo tras un buen bloqueo de Mikel Merino y de Jakub Kiwior que provocó que el danés cabecease solo.

El duelo se fue al descanso con victoria por la mínima y sin presencia destacada del flamante fichaje ‘gunner’, el sueco Viktor Gyökeres, que no pudo mostrar su calidad en el encuentro.

La segunda parte, que comenzó con dos cambios por parte de ambos equipos, siguió como la primera donde el Arsenal intentó aumentar la presión y controlar el juego, pero el Villarrreal se mantuvo sólido y bien organizado defensivamente, dificultando las llegadas claras de los locales.

En el minuto 60, Gyökeres, en su primera y última aparición antes de ser sustituido, y Mikel Merino tuvieron el empate en sus botas, pero Luiz Júnior realizó dos grandes intervenciones antes de ser cambiado para mantener la ventaja de los suyos.

Ocho minutos después, con la mayoría de sustituciones hechas, tras un pase de profundidad de Comesaña, Danjuma aprovechó su velocidad y tras un disparo cruzado amplió la renta y acercó la victoria a los suyos.

El Arsenal lo siguió intentando y en el minuto 75 Odegaard recortó distancias al transformar un penalti provocado por Pau Navarro, que zancadilleó a Dowman.

Los ‘gunners’ se volcaron en busca del empate, pero la defensa del Villarreal no bajó el ritmo y evitó todo atisbo de peligro demostrando una gran capacidad defensiva donde destacó el trabajo del reciente fichaje Santiago Mouriño y de Juan Foyth para certificar la victoria.

Antes del inicio liguero, el Villarreal disputará el domingo en su estadio el Trofeo de la Cerámica ante el Aston Villa, mientras que el Arsenal jugará su segundo partido en el Emirates el sábado ante el Athletic Club con la disputa de la Emirates Cup.

— Ficha técnica:

2.- Arsenal: David Raya (Kepa, min.62); Ben White (Mosquera, min. 46), Saliba (Timber, min.62), Kiwior (Gabriel, min.62), Levis-Skelly (Zinchenko, min.77); Nwaneri (Declan Rice, min.62), Norgaard (Zubimendi, min.46), Mikel Merino; Saka (Dowman, min.62), Gyökeres (Odegaard, min.62), Martinelli (Madueke, min.77).

3.- Villarreal: Luiz Júnior (Diego Conde, min.62), Sergi Cardona (Pedraza, min.62), Rafa Marín (Pau Navarro, min.62), Foyth (Ives Valou, min.83), Mouriño (Altimira, min.83); Moleiro, Parejo, Gueye (Denis Suárez, min. 77), Pepé (Cabanes, min.77); Etta Eyong (Danjuma, min.62), Gerard Moreno (Buchanan, min.46).

Goles: 0-1, min. 17: Pepé; 0-2, min.34: Etta Young; 1-2, min.36: Noorgard; 1-3, min 68: Danjuma: 2-3, min 75: Odegaard

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada que se disputa en el Emirates Stadium (Londres). EFE