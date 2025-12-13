2-3. El PSG rota y sufre contra el último antes de la final con el Flamengo

Redacción deportes – A medio gas, entre las rotaciones, con la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo ya a la vista el miércoles, el París Saint-Germain solventó este sábado su duelo contra el último de la tabla, el Metz, sin exigirse demasiado, pero entre vaivenes y con sufrimiento, para presionar al Lens, que debe ganar este domingo para retener el liderato.

Segundo al principio de la jornada, una rareza en los últimos años a estas alturas en la liga francesa, que suele comandarla con autoridad el PSG, el vigente campeón necesita un tropiezo del hasta ahora líder, que recibe este domingo al Niza. El Marsella también tiene que jugar, pero sus opciones de liderato no existen en este instante.

El París Saint-Germain hizo lo que debía, que era ganar. Otra cosa es cómo. Un triunfo que no le exigió demasiado, pero que encaró con exceso de relajación y confianza. Ahí está la peligrosidad, sobre todo en la irregularidad por la que se mueve el equipo parisino en determinados momentos de los partidos, cuando entra en fases de desconexión que lo amenazan en cualquier escenario contra cualquier rival.

Este sábado era el último de la tabla, el Metz, tan sólo tres victorias en las primeras 15 jornadas precedentes. Tardó media hora el PSG en romper el partido, con el 1-0 de Gonçalo Ramos. Fue más allá en el 38 con el 0-2 de Ndjantou, que se lanzó al suelo para remachar el segundo tanto, pero reincidió como tantas otras veces: en el 42 concedió el 1-2, con un buen tiro de Deminguet, pero con demasiados desajustes defensivos antes de su remate.

El PSG se complicó el final del primer tiempo y en toda la segunda parte, hasta el final, ante el animoso Metz, entre los espacios que deja hacia atrás cuando ataca, también con ocasiones para el tercer tanto, como un derechazo de Ramos al que respondió Fischer con agilidad, pero todo dentro de una mínima renta que era una seria advertencia, por mucha diferencia que haya entre los dos desde cualquier perspectiva.

Ya había entrado al campo Desiré Doue en lugar de Fabián Ruiz. Fue al descanso. Y aún miraban desde el banquillo Kvaratskhelia, Nuno Mendes o Joao Neves, entre otros, con la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo de Filipe Luis a la vista el próximo miércoles en Catar.

Tampoco jugó Lucas Chevalier, el portero titular, sino Safonov, alertado de nuevo por otro remate de Diallo. Jugaba con fuego.

Aún debió emplearse a fondo el portero a otro trallazo desde lejos. Su estirada repelió el balón al córner que aparentó sentenciar, de repente, el partido, porque el Metz es el último por algo.

La forma con la que solucionó ese saque de esquina a favor es impropia de este nivel, cuando el último hombre disparó a portería tras el rechace al borde del área. No había nadie detrás de él, nadie capaz de interponerse a la carrera que inició Doué, solo en todo el recorrido de campo a campo casi, hasta la salida de Fischer, al que batió sin ningún problema para zanjar cualquier duda…

O no, porque el PSG concedió el 2-3. Un golazo de Tsitaishvili en el minuto 80 que puso de nuevo en jaque al vigente campeón. El último cambio de Luis Enrique fue un defensa, Lucas Beraldo, por Mbaye, un extremo.

Ficha técnica:

2 – Metz: Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe (Sane, m. 74), Colín; Deminguet (Stambouli, m. 85), B. Traore (A. Traore, m. 85); Mbaye (Sabaly, m. 84), Hein, Tsitaishvili (Abuashvili, m. 85); Diallo.

3 – París Saint-Germain: Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernández; Ndjantou (Kvaratskhelia, m. 66), Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-in Lee, Gonçalo Ramos (Barcola, m. 66) y Mbaye (Beraldo, m. 91).

Goles: 0-1, m. 31: Ramos. 0-2, m. 38: Ndjantou. 1-2, m. 42: Deminguet. 1-3, m. 62: Doué. 2-3, m. 81: Tsitaishvili.

Árbitro: Romain Lissorgue. Amonestó con tarjeta amarilla al local Mbaye (m. 16).

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de la liga francesa, disputado en el estadio Saint Symphorien ante unos 30,000 espectadores. EFE