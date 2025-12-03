2-3. El Bayern pasa a cuartos de la Copa tras una sufrida victoria ante el Union Berlín

Berlín – El Bayern Múnich se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa de Alemania de fútbol con una sufrida victoria por 2-3 ante el Union Berlín que tuvo una segunda parte en la que estuvo muy cerca del empate y obligó a los bávaros a concentrarse en el aspecto defensivo.

El Bayern pareció echar por tierra buena parte de los planes del Union Berlín con dos goles que se produjeron e dos saques de esquina lanzados por Joshua Kimmich, en el minuto 12 y en el minuto 24.

El primero fue lanzado al segundo poste donde pegó en el muslo de Ansah y entró hasta el fondo de la red convirtiéndose en gol en propia puerta. El segundo, encontró a Harry Kane, que marcó de cabeza en el centro del área chica.

La ilusión del Union de mantener su portería imbatida el mayor tiempo posible y tal vez irse en ventaja con alguna acción afortunada se había desvanecido.

Los berlines, el único equipo que le ha quitado puntos al Bayern en la Bundesliga en este temporada, había salido en plan de mantener al equipo muniqués lejos de su portería, presionando alto y con un gran despliegue físico.

Con el marcador en contra la lucha no cesó y se vio premiada con un penalti debido a una mano accidental pero clara de Jonathan Tah que fue sancionada por el árbitro tras consultar las imágenes del VAR,

Leopold Querfeld asumió la responsabilidad y marcó en el minuto 39, con lo que el Union se volvía a meter en el partido.

Sin embargo, en el tiempo añadido de la primera parte, otra vez con una situación a balón parado -una falta lanzada por Michael Olise desde la derecha- y otra vez con un gol en propia puerta -Diogo Leite desvió de cabeza hacia la red al tratar de impedir el remate de Kane- el Bayern volvió a reestablecer la ventaja de dos goles.

Pero si el Union tenía una mala noche en cuanto a goles en propia puerta, el Bayern tenía la suya en la referente a los penaltis y sufrió el segundo por una falta de Kane contra Diogo Leite en la disputa de un balón aéreo. Otra vez Querfeld fue el lanzador y de nuevo marcó.

Tras el segundo gol vino una muy buena fase del Union, que ganaba segundos balones, por momentos metía incluso al Bayern contra si propia área y lo forzaba a cometer errores en la salida,

Cuando el Bayern lograba llegar al campo contrario fabricaba ocasiones, un remate de Kane que el meta Rönnow desvió a córner o un mano a mano de Luis Díaz con el portero que finalmente Diogo Leite salvó sobre la raya sirven de ejemplo, pero el Unión era el equipo que con más frecuencia remataba a puerta.

Los 17 remates a puerta del Union contra 6 del Bayern dan una idea de lo que fue el partido. Lo mismo que la decisión del entrenador bávaro, Vincent Kompany, de sacrificar a Olise en los minutos finales, para meter un central más con Minjae Kim.

Ficha técnica:

2: Union Berlín; Rönnow Doehki, Querfeld, Diogo Leite; Haberer, Schäfer (Burcu, 84), Kemlein, Khedira, Rothe (Nsoki, 88); Jeong, (Starke, 84), Ansah

3; Bayern Múnich: Neuer; Laimer (Ito, 86), Upamecano, Tah, Stasinic; Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 49); Karl (Gnabry, 73), Olise (Minjae Kim, 86), Luis Díaz; Kane

Goles: 0-1, min 12: Ansah, en propia puerta. 0-2, min 24: Kane. 1-2, min 39: Querfeld, de penalti. 1-3, min 45+: Diogo Leite en propia puerta. 2-3, min 56: Querfeld, de penalti.

Árbitro: Martin Petersen. Amonestó a Kane, Ansah, Upamecano, Kemlein, Burcu, Neuer

Incidencias; partido de octavos de final de la Copa de Alemania de fútbol disputado en el estadio An der alten Forsterei de Berlín. JS