2-3. Durán y Medina lideran la remontada del Qarabag en Lisboa

Lisboa – El Qarabag de Azerbaiyán derrotó este martes por 2-3 al Benfica en Lisboa tras remontar un 2-0 de la mano de los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina en la jornada inaugural de la Liga de Campeones.

El Benfica comenzó con todo y abrió el marcador en el minuto 6, con un tanto del argentino Enzo Barrenechea, quien completó de cabeza un tiro de esquina lanzado por Sudakov. Diez minutos más tarde, el ucraniano estuvo detrás de una asistencia a Pavlidis que acabó en el segundo gol para ‘las águilas’.

Cuando parecía que el Benfica tenía el duelo controlado, Medina sirvió a su compañero Andrade, quien con un potente disparo puso en el marcador al tetracampeón azerbaiyano, que inmediatamente tuvo varias oportunidades de empatar.

El 2-2 acabaría por llegar en los primeros compases de la segunda parte y por medio del pie izquierdo de Durán, que enfrió el ambiente en el Estadio da Luz de Lisboa.

El Benfica, que en esta ‘Champions’ será rival del Real Madrid, buscó con ahínco el tercer gol, pero fueron los ‘jinetes’ quienes finalmente lo anotaron, cuando en el minuto 86 el ucraniano Oleksiy Kashchuk aprovechó la pasividad de la defensa ‘benfiquista’ y cerró la remontada con un 2-3.

– Ficha Técnica:

2 – Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos (Barreiro, min.79); Aursnes (Ivanovic, min.70), Sudakov, Schjelderup (Prestianni, min.70); y Pavlidis (Araújo, min.79).

3 – Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev (Bayramov, min.77); Pedro Bicalho, Jankovic (Kashchuk, min.77); Leandro Andrade (Addai, m.66), Kady, Zoubir; Durán (Gurbanli, min.90).

Goles: 1-0, m.6: Barrenechea. 2-0, m.16: Pavlidis. 2-1, m.30: Andrade. 2-2, m.48: Durán. 2-3, m.86: Kashchuk.

Árbitro: Erik Lambrechts (BEL). Sin amonestados.

Incidencias: partido de la prmera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio da Luz de Lisboa (Portugal). EFE