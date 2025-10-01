2-2. Renato Veiga rescata al Villarreal ante una sólida Juventus

Vila-real (Castellón) – Un gol del central portugués Renato Veiga en el penúltimo minuto del encuentro permitió este miércoles al Villarreal empatar ante la Juventus (2-2) en el estadio de La Cerámica y sumar su primer punto en la presente edición de la Liga de Campeones.

El conjunto de Marcelino García arrancó mejor el encuentro y logró adelantarse en el marcador por medio de Mikautadze, pero la irrupción de Francisco Conceiçao en la segunda parte permitió al equipo italiano, invicto en la presente temporada, remontar y soñar con un triunfo que se le escapó en el último instante.

El equipo castellonense le perdió el respeto a la Juventus desde el primer minuto. El Villarreal no cayó en la trampa del conjunto italiano, repleto de centrocampistas, y saltó su presión con balones largos a sus atacantes, especialmente a un punzante Pépé.

El marfileño fue una pesadilla para la defensa turinesa, incapaz de contener la velocidad del atacante durante buena parte del primer periodo.

El Villarreal, que ya había amenazado con varias llegadas, encontró el gol tras un robo de balón. Parejo activó la contra para Pépé y el balón, tras un rechace, acabó en los pies de Mikautadze, que no perdonó.

El gol desajustó a la Juventus y activó al Villarreal, que castigó cada pérdida de balón del equipo italiano con un latigazo al contragolpe.

En una de estas acciones, Pedraza rozó el segundo gol, pero su remate se estrelló en el poste tras el despeje de Perin.

El nuevo susto despertó a la Juventus, que reaccionó de forma inmediata con un remate de cabeza de David que salvó el debutante Arnau Tenas.

La Juventus no rechazó el cuerpo a cuerpo y fue creciendo en el partido de la mano de Joao Mario y McKennie.

La defensa del Villarreal pasó momentos de agobio en los que tuvo que bloquear varios disparos y Tenas, la gran novedad en la alineación local, volvió a aparecer para salvar de forma poco ortodoxa un nuevo remate de la Juve.

A pesar de la mejoría visitante, las últimas ocasiones del primer tiempo fueron del Villarreal, de nuevo al contragolpe, protagonizadas por Buchanan, tras un disparo salvó Perin, y de Mikautadze, cuyo pase de la muerte no encontró rematador.

La Juventus elevó la apuesta tras el descanso con la entrada de Conceiçao con la intención de agitar el partido.

El extremo luso, en su primer contacto con el balón, rompió a la defensa y regaló el gol a David, pero el ariete, a puerta vacía, empujó el balón fuera.

En su segundo avisó, el conjunto italiano no perdonó. Gatti, tras un balón peinado en el área, enganchó un remate de chilena ante el que no tuvo respuesta Tenas.

El tanto desató a la Juventus, que pasó a gobernar el partido ante un Villarreal incómodo en el que sólo Pépé mantuvo el nivel mostrado en la primera parte.

Cuando parecía que el equipo de Marcelino se levantaba de la lona, la Juventus volvió a golpear. Un pase atrás de Parejo fue interceptado por Conceiçao, quien explotó su velocidad y desborde para plantarse ante en el área y marcar con un potente disparo.

Marcelino intentó recuperar el control del juego con la entrada de Moleiro, pero la Juventus, ahora el guión de partido soñado, aprovechó cada contra para sembrar la zozobra, como en un disparo de David que se estrelló en el larguero.

El equipo de Marcelino pareció revivir en el último cuarto de hora, en el que recuperó la verticalidad e intensidad del primer tiempo, aunque la Juventus aplicó su clásico libro de estilo para congelar el partido.

Cuando todo parecía perdido, Renato Veiga apareció en un saque de esquina para cabecear el balón a la red a sólo dos minutos del final.

El empate envalentonó al Villarreal, que quiso más, aunque no tuvo tiempo material para buscar la victoria, por lo que tuvo que conformarse con sumar su primer punto en Europa.

Ficha técnica:

2.- Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza (Carmona, min. 75); Buchanan (Oluwaseyi, min. 64), Parejo (Moleiro, min. 64), Gueye, Comesaña; Pépé y Mikautadze (Ilias Akhomach, min. 46).

2.- Juventus: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso (Rugani, min. 79), Locatelli, McKennie, Cabal (Joao Mario, min. 15); Koopmeiners (Conceiçao, min. 46), Yildiz (Adzic, min. 79) y Jonathan David. (Vlahovic, min. 86)

Goles: 1-0, min. 18: Mikautadze. 1-1, min. 49: Gatti. 1-2, Conceiçao (min. 56). 2-2, min. 89: Renato Veiga.

Árbitro: Itsván Kovács (Rumanía). Mostró tarjeta amarilla a Ilias Akhomach por el Villarreal y a Cabal, Cambiaso y Conceiçao por la Juventus.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la liguilla de la Liga de Campeones disputado en el estadio de La Cerámica ante 20,087 espectadores. EFE