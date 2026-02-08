2-2. Pedro es inagotable, pero la ‘Juve’ reacciona

Roma – El español Pedro Rodríguez volvió a demostrar este domingo que es inagotable ante el Juventus Turín (2-2), autor del primero de los dos tantos que anotó el Lazio en un partido que la ‘Vecchia Signora’ empató en el tiempo añadido para no mantener una jornada más su cuarta plaza en la tabla, en puestos de Liga de Campeones.

La marcha de Pedro a final de temporada va a suponer un duro palo para el Lazio. Porque el canario sigue siendo un jugador diferencial a sus 38 años. Sigue con apetito competitivo y con gasolina para ser decisivo en partidos grandes como este, ante toda una ‘Juve’ que persigue cotas altas, de clasificación a Liga de Campeones entre los cuatro primeros.

Titular en un duelo fundamental para el devenir de la temporada, se cargó el peso ofensivo del equipo junto al recién llegado Daniel Maldini, hijo de Paolo y nieto de Cesare, dos leyendas del Milan y de la selección italiana.

Suya, de Maldini, fue la acción que derivó en el tanto de Pedro justo al borde del descanso, en el tiempo añadido. Robó en el centro del campo a un Locatelli que se confió de más. Y después de conducir, de dividir, de gestionar los tiempos perfectamente, cedió a su izquierda, donde esperaba Pedro con el cañón preparado para superar a Di Gregorio, condenado por el ligero toque en el pie de Bremer, en su intento de desviar el disparo.

Gol en un momento delicadísimo del partido. Otro más para su cuenta esta campaña, el tercero. No son los 10 que alcanzó la pasada en Serie A y los 14 sumando las competiciones europeas, pero su protagonismo en el campo es también menor. Sarri gestiona a su baluarte, capaz de cambiar una liga como demostró la temporada pasada en la penúltima jornada, con un doblete al Inter que dejó el ‘Scudetto’ e bandeja al Nápoles cuando ya lo saboreaban los ‘nerazzurri’.

Aumentó su ventaja el combinado ‘biancoceleste’ nada más comenzar la segunda mitad. Fue Isaksen el que sacó un zapatazo con su pierna diestra, la menos hábil, que encontró el único hueco que Di Gregorio no pudo tapar. La ventaja hizo soñar al Lazio con la conquista del Allianz Stadium en el que Sarri ganó un ‘Scudetto’ con la ‘Juve’.

Pero reaccionó la ‘Juve’. A tiempo, además. No es el mismo equipo que las últimas temporadas. Con Luciano Spalletti en el banquillo, ha dado un salto de carácter y de juego. El resultado, un empate cuando parecía todo perdido. Se volcó en ataque la ‘Juve’, hundió al Lazio, que aún así pudo marcar un tercero pero Noslin mandó a los aires un disparo casi sin oposición dentro del área.

Provedel, meta del Lazio, hizo lo que pudo ante tanto ataque juventino. Pero no pudo parar el remate de cabeza de McKennie en el 59. Ni el segundo remate de cabeza de Kalulu ya casi con el tiempo cumplido, en el 95. Entró solo el defensa galo. Remató a placer. Sin oposición para colocar un empate salvador que mantiene, una jornada más, a la ‘Juve’ en la cuarta plaza.

— Ficha técnica:

. 2 – Juventus Turín: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (Kelly, m.77); Cambiaso (Boga, m.77); Thuram, Locatelli (Miretti, m.83), Cabal (Zhegrova, m.46); McKennie (Openda, m.84), Yildiz; Jonathan David.

. 2 – Lazio: Provedel; Marusic, Gila (Romagnoli, m.78), Provstgaard (Patric, m.83), Nuno Tavares; Basic (Dele-Bashiru, m.46), Cataldi, Taylor; Isaksen (Cancellieri, m.65), Pedro (Noslin, m.64) y Daniel Maldini.

Goles: 0-1, m.45: Pedro; 0-2, m.47: Isaksen; 1-2, m.59: McKennie; 2-2, m.96: Kalulu.

Árbitro: Marco Guida. Mostró tarjeta amarilla a Romagnoli (m.81) por parte del Lazio.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de Serie A, disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte de Italia). JS