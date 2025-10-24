2-2. Lanús dilapida una ventaja de dos goles y todo queda en tablas

Santiago de Chile – Universidad de Chile y Lanús empataron este jueves 2-2 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana que tuvo un final insospechado, pues antes de la primera media hora el equipo argentino ganaba con un doblete de Rodrigo Castillo y en el minuto 99 permitió la igualada.

El decisivo encuentro de vuelta se jugará el próximo jueves en el estadio Ciudad de Lanús con un pronóstico favorable a ambos rivales.

El equipo de Manuel Pellegrino demostró desde el primer minuto las virtudes que le han llevado a encadenar nueve partidos sin perder, con ocho victorias y un empate.

Aunque la pelota fue propiedad de la U de Chile, hoy no encontró un juego fluido para romper el cerrojo granate.

Movieron la pelota hacia los costados, trataron de progresar hacia la posición del Nico Guerra, insertado entre los centrales argentinos, pero carecieron de profundidad y sobre todo de puntería.

Lanús asfaltó su camino hacia la victoria con dos zarpazos del número 19 Rodrigo Castillo en apenas cinco minutos de intervalo, del minuto 24 al 29.

Los defensores Fabián Hormazábal y Franco Calderón erraron en un pase fácil en su zona y Castillo robó la pelota, controló, levantó la mirada, vio a Fabián Castellón muy adelantado, y filtró la pelota con una vaselina.

Otra pérdida cinco minutos después en zona de ataque desencadenó un contraataque con una gran jugada por la banda de Salvio, que pisó el balón en el corazón del área pequeña, donde Castillo solo tuvo que empujar.

La segunda parte inició con la dinámica del fin de la primera parte, con los laicos buscando el descuento y los granates salidos atrás, hasta que en el minuto 60 Álvarez movió el banquillo y le dio resultado inmediato: entró Lucas di Yorio, y el hombre gol del Bulla cazó un rebote del portero en el área pequeña a la salida de un córner tras remate de Calderón y lo mandó a la red en la primera pelota que tocaba.

La U siguió intentándolo, más con corazón que con cabeza y fue sin embargo la cabeza de Castillo fue la que pudo poner el tercero, pero Castellón hizo una de las paradas de la eliminatoria.

El portero local voló al palo igual que voló cinco minutos después su colega Losada, que con una excelente estirada sacó un disparo de Hormazábal que se colaba por el ángulo.

El empate llegó con el tiempo añadido, en una mano clara en el área, por medio de un penalti cobrado por el que nunca falla: Charles Aranguiz tiene un efectividad de cien por cien. Un total de 24 goles de 24 intentos con la U para dejar todo abierto para el partido de vuelta, el próximo jueves en Argentina.

Ficha Técnica:

2. Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Franco Calderón, Maximiliano Guerrero (Leandro Fernández, m.78), Matias Zaldivia, Fabián Hormazábal; Israel Poblete, Lucas Assadi, Matías Sepúlveda (Felipe Salomoni, m.60), Javier Altamirano, Charles Aránguiz y Nico Guerra (Lucas di Yorio, m.60).

Entrenador: Gustavo Álvarez.

2. Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez (Ezequiel Muñoz, m.90), Sasha Marcich, José Canale, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio (Armando Méndez, m.83), Damián Moreno (Alexis Canelo, m.85), Carlos Izquierdoz, Agustín Cardozo, Agustín Medina (Juan Ramirez, m.90) y Rodrigo Castillo (Walter Bou, m.85).

Entrenador: Manuel Pellegrino.

Árbitro: el brasileño Anderson Daronco amonestó a Gonzalo Pérez, Sasha Marcich, Ramiro Carrera, Walter Bou, Nahuel Losada y Carlos Izquierdoz.

Goles: 0-1, m.25: Rodrigo Castillo. 0-2, m.29: Rodrigo Castillo. 1-2, m.62: Lucas di Yorio. 2-2, m.99: Aránguiz, de penalti.

Incidencias: Partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana jugado a puerta cerrada en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. EFE