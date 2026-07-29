2-2. Jamaica empata con Panamá con gol de último minuto y se acerca a los cuartos de final

Puebla (México) – La selección de Jamaica anotó un gol de último minuto para empatar 2-2 con Panamá este miércoles y colocarse a un paso de los cuartos de final del torneo sub’20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Moises Richards y Gerson Gordon le dieron a los panameños una ventaja que dejaron ir en la segunda mitad; por Jamaica convirtieron Jahmarie Nolan y Jaquan Brown.

Jamaica comenzó mejor y en el minuto 10 creó una amenaza con una llegada al área de Kimarly Scott, pero cuando mejor jugaban los caribeños, Panamá se fue delante con un gol de Richards, quien se sacudió a dos zagueros en los lindes del área y de zurda venció al portero Joshua Grant.

Jamaica se fue por el empate; Panamá se mantuvo al acecho y en el 22 amplió la diferencia con un gol de Gordon, a pase de Carlos Rodríguez.

El seleccionador jamaicano, Rodolph Austin, hizo cuatro cambios en el descanso y salió a la segunda mitad con líneas adelantadas.

En el 62 los caribeños descontaron con un gol de zurda de Nolan y fueron por más ante unos panameños en actitud defensiva y recibieron la recompensa.

En el 90+3, Nolan disparó por encima del arco, un minuto después, Burgher estrelló la pelota en el travesaño, en dos oportunidades de empate desperdiciadas por los ‘reggae boyz’, que en el 90+5 rescataron la igualada con un cabezazo de Brown a pase de Lyle.

Jamaica lidera el grupo con 4 puntos, uno más que Canadá, que tiene un partido menos. Luego aparece Panamá con una unidad y Honduras, aún sin sumar.

Este miércoles, Canadá enfrentará a Honduras, en el cierre de la segunda ronda del campeonato.

En la tercera jornada, el próximo sábado, Jamaica irá ante Canadá y Panamá contra Honduras.

– Ficha técnica:

2. Jamaica: Joshua Grant; Jaquan Brown, Duwayne Burgher, Brandon Bent (Raequan Campbell-Dennis m.46), Che Gardner (Jamone Lyle m.46); Jermaine Young (Owen Jumpp m.46), Santana Headley, Jabarie Howell, Kimarly Scott (Orel Miller m.46), Jahmarie Nolan; Jahmani Bell.

Seleccionador: Rodolph Austin.

2. Panamá: Alberto Ruiz; Anthony Ramos, Josué Wood, Shayron Stewart (Luis Gómez m.68), Ernesto Gómez; Klissman de Gracia, Robben Benítez, Raheen Cuello (Joseph Choy m.78), Carlos Rodríguez (Simao Garcés m.78), Moisés Richards (Edmilson González m.68); Gerson Gordon (Reynaldo Graham m.68).

Seleccionador: Mike Stump.

Goles: 0-1, m.13: Moisés Richards; 0-2, m.22: Gerson Gordon; 1-2, m.62: Jahmarie Nolan; 2-2, m.90+5: Jaquan Brown.

Árbitro: Waldir García, de El Salvador. Amonestó a Shayron Stewart, Josué Wood; y Jamone Lyle.

Incidencias: Partido del grupo C del torneo sub’20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y la Copa Mundial de 2027, jugado en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, centro de México. EFE