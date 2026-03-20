2-2. Iraola se interpone en el crecimiento del United

Redacción deportes – La mejoría que ha llevado al Manchester United a la parte alta de la Premier, con la clasificación para la Liga de Campeones a tiro, se estancó en la visita al estadio Vitality, de donde salió con un solo punto, lo que le permitió el Bournemouth del español Andoni Iraola que fue en busca del triunfo en el tramo final, cuando los ‘red devils’ se quedaron con diez por la expulsión de Harry Maguire.

La roja que vio el central del cuadro de Michael Carrick le costó cara al Manchester United, que tenía encarrilado el triunfo. Un agarrón dentro del área supuso el penalti que dio el empate al Bournemouth y su expulsión. Los reds jugaron el tramo final con diez jugadores. Del triunfo en la mano tuvieron que achicar agua para resguardar la igualada.

El penalti que marcó el francés Eli Junior Kroupi, el empate a dos tantos, alargó la racha del Bournemouth que lleva once partidos sin perder, con cinco empates consecutivos. Está asentado en el ecuador de la clasificación. Sin agobios. Pero lejos del United, tercero y todavía fuera del alcance del cuarto, el Aston Villa, al que supera por cuatro puntos.

El trámite que el choque vivió en la primera parte, sin goles, con buen ritmo pero con pocas ocasiones y excesivas imprecisiones en el último pase. Disparos imprecisos de Amad Diallo o de Matheus Cunha fueron las principales opciones de marcar. Casi todas red, que tuvo la más clara a diez del descanso, de Bruno Fernandes que salvó con el pie el meta cherrie.

El luso, faro del cuadro de Michael Carrick, intervino en los dos goles de su equipo a los que respondió el Bournemoutyh. Pero todo tras el descanso, cuando el partido se agitó definitivamente.

Se rompió el choque por un penalti provocado por el español Alex Jiménez que agarró al brasileño Matheus Cunha cuando irrumpía en el área. Una infracción que no pasó desapercibida para el árbitro y que no desperdició el United para romper el partido. No falló Bruno Fernandes que puso por delante al Manchester.

La reacción del Bournemouth fue fulgurante y seis minutos más tarde, en el 67, logró la igualada el cuadro local cuando Ryan Christie recibió un balón de Adrien Truffet, avanzó unos metros en el área y con un tiro raso batió a Senne Lammens.

Y cuatro después recuperó la ventaja el United y otra vez propiciada por Bruno Fernandes que ejecutó un saque de esquina, al área pequeña y James Hill, que pujó con Harry Maguire, adentró la pelota en su portería.

No es la defensa el fuerte del cuadro de Michael Carrick que volvió a ser arrinconado por el empuje del conjunto de Andoni Iraola que ejecuto un triple cambio para alargar la reacción. Amenazó con un gran tiro al larguero de Alex Scott y después llegó su premio.

Fue en un error de Maguire. Midió mal y cogió en falta a Evanilson dentro del área. Penalti que transformó Kroupi para sellar el empate final que premia a ambos y alarga su progresión.

— Ficha técnica:

2 – Bournemouth: Dorde Petrovic; Alex Jiménez (Adam Smith, m.73), James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Ryan Christie (Eli Junior Kroupi, m.73), Alex Scott; Rayan (Ben Doak, m.87), Amine Adli (David Brooks, m.73), Marcus Tavernier; y Evanilson.

2 – Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Casemiro (Manuel Ugarte, m.82), Kobbie Mainoo; Amad Diallo (Mason Mount, m.96), Bruno Fernandes, Matheus Cunha (Ayden Heaven, m.82); y Bryan Mbeumo (Benjamin Sesko, m.71).

Goles: 0-1, m.61: Bruno Fernandes, de penalti. 1-1, m.67: Ryan Christie; 1-2, m.72: James Hill, en propia puerta; 2-2, m.81: Junior Kroupi, de penalti.

Árbitro: Stuart Attwell. Expulsó con roja directa a Harry Maguire (m.80) y mostró tarjeta amarilla a Casemiro y Benjamin, del Manchester United y a Alex Jiménez y Adam Smith, del Bournemouth.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima primera jornada de la Premier League disputado en el estadio Vitality de Bournemouth. JS