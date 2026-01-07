2-2. Fletcher no le cambia la cara al United

Londres – El nuevo y temporal Manchester United de Darren Fletcher arrancó este miércoles con un decepcionante empate 2-2 contra el Burnley, que no hace olvidar al recién despedido Rúben Amorim y que recuerda que los problemas de este equipo no se solucionan solo con un cambio de entrenador.

Tras el despido a principios de semana de Amorim, el equipo no se recompuso y con Fletcher en el banquillo, fue incapaz de imponerse a un Burnley que no puso las cosas sencillas y que solo necesitó doce minutos para hacer temblar los nuevos cimientos de este equipo.

En un desajuste en el lateral derecho del United, Bashir Humphreys aprovechó para, con todo el tiempo del mundo, sacar un centro que tocó en el canterano Ayden Heaven y se envenenó por encima de Senne Lammens, que no pudo hacer nada para evitar el 1-0.

El gol en contra espoleó a un United que puso todo de su parte para lograr el empate antes del descanso y que se topó con un Humphreys en estado de gracia que sacó sobre la línea un remate de Matheus Cunha.

En el córner posterior a esa salvada de Humphreys, Lisandro Martínez, en su tercera titularidad tras la lesión de rodilla, creyó conseguir el empate en una jugada embarrada dentro del área, pero el árbitro apreció un empujón del argentino sobre Kyle Walker y decidió anular el tanto pese a las protestas de Bruno Fernandes, que no podía creérselo.

El 1-0 prevaleció hasta el descanso, pero en los quince minutos posteriores al paso por vestuarios, el United se puso las pilas y con un doblete de Benjamin Sesko, el primero desde que llegó al equipo y sus primeros goles desde el 4 de octubre, le dio la vuelta al marcador.

El ariete esloveno por fin ejerció de ‘nueve’, primero al rematar dentro del área un pase milimétrico de Bruno Fernandes y después al cazar un centro desde la izquierda de Patrick Dorgu.

Había pasado ya el minuto 60 de partido y el United se las prometía felices con la remontada, pero el Burnley respondió rápido. Cinco minutos después del 1-2, Jaidon Anthony, que acababa de salir del banquillo, se destapó con un disparo a la escuadra para el 2-2. Un tanto de alguna forma histórico, porque los ‘Clarets’ no marcaban dos goles en casa contra el United desde febrero de 1968.

Pese al asedio final y a un disparo al larguero del canterano de 18 años Shea Lacey, que estuvo a unos centímetros de convertirse en el héroe inesperado del partido, el United se tuvo que conformar con un empate que no les sirve de nada.

Los ‘Red Devils’ son sextos, por detrás del Brentford, con 32 puntos, y si el Liverpool vence al Arsenal este jueves se quedarán a cinco unidades de los puestos de Liga de Campeones.

El Burnley, que es uno de los recién ascendidos, es penúltimo, con trece puntos, a ocho de la salvación.

– Ficha técnica:

2 – Burnley: Dubravka; Walker, Laurent, Esteve, Humphreys, Pires; Ugochukwu, Florentino; Edwards (Sonne, m.92), Mejbri (Anthony, m.58) y Broja (Foster, m.76).

2 – Manchester United: Lammens; Dalot, Heaven (Yoro, m.61), Martínez, Shaw; Casemiro (Mainoo, m.74), Ugarte (Lacey, m.84), Fernandes (Mount, m.61), Dorgu, Cunha (Zirkzee, m.74) y Sesko

Goles: 1-0. Heaven, p.p, m.13, 1-1. Seko, m.50, 1-2. Sesko, m.60 y 2-2. Anthony, m.66.

Árbitro: Stuart Attwell amonestó a Mejbri (m.41) Parker (fuera del campo, m.89) y Foster (m.95) por parte del Burnley.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Premier League disputado en Turf Moor (Burnley). EFE