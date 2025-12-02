2-2. El ‘Cuti’ Romero, de chilena, salva al Tottenham

Londres – El Tottenham Hotspur se salvó sobre la bocina de la cuarta derrota consecutiva gracias a Cristian ‘Cuti’ Romero, que anotó un tanto de chilena en el minuto 94 para poner el 2-2 contra el Newcastle United.

El argentino se erigió en el héroe de los de Thomas Frank con un doblete. El primero para poner el momentáneo 1-1 y el segundo para rescatar un punto en los últimos instantes de partido con una chilena inverosímil.

Después de la decepcionante derrota contra el Fulham del pasado sábado, con los aficionados abucheando al equipo y los fallos de los jugadores, lo que menos necesitaba el Tottenham era otra derrota, y lo cierto es que la visita a St. James’ Park no era la más sencilla del calendario.

Los londinenses aguantaron el 0-0 hasta el minuto 71, cuando Bruno Guimaraes enganchó un buen remate desde fuera del área, pero rescataron un rayo de esperanza en un cabezazo de ‘El Cuti’ que supuso el 1-1 a diez minutos del final.

Sin embargo, no duró mucho la alegría en la casa de los ‘Spurs’, que en un córner en el minuto 85 vieron cómo Rodrigo Bentancur agarró y derribó a Dan Burn en una acción que revisó el VAR. Tras unos minutos de incertidumbre, el colegiado del partido, Thomas Bramall, acudió al monitor y pitó la pena máxima.

Anthony Gordon, desde los once metros, engañó a Guglielmo Vicario y puso el 2-1 que parecía definitivo hasta que en un córner en el minuto 95, Romero se sacó de la chistera una chilena que pasó por delante de varios defensas del Tottenham y trastocó la visión de Aaron Ramsdale, que no pudo reaccionar a tiempo.

El capitán salvó la papeleta, pero no acaba de recuperar la inercia de un Tottenham que sólo ha ganado un partido de los últimos ocho -contra el Copenhague-. Los ‘Spurs’ son undécimos, con 19 puntos, mientras que el Newcastle tiene las mismas unidades, pero está dos puestos por debajo por la diferencia de goles. JS