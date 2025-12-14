2-2. El colista frena al Bayern

Berlín – El Bayern no pasó este domingo de un empate a dos goles ante el colista Mainz, que le creó muchos problemas e incluso estuvo cerca de infligirle la primera derrota de la temporada en la competición doméstica.

El empate, sin embargo, no duele demasiado al líder de la Bundesliga porque sus perseguidores pincharon. El Leipzig perdió con el Union Berlín y el Borussia Dortmund empató en casa contra el Friburgo.

El Mainz jugó dos partidos distintos. En el primer tiempo se concentró en defenderse y en el segundo se atrevió a más y se puso por delante en el marcador ante un Bayern que pagó errores puntuales en defensa y tuvo problemas para generar ocasiones de gol.

El Bayern dio un recital de 570 pases en el primer tiempo ante un Mainz completamente replegado que trataba de ejercer presión con dos y tres hombres sobre el contrario que llevara la pelota.

Al Bayern, pese que monopolizaba la pelota, le costaba llegar a la portería rival con peligro.

En el minuto 17, una de las pocas veces que el Mainz se asomó al área contraria, el balón rebotó contra el larguero de la portería local tras un toque de cabeza de Jean Sung Lee.

Tras el susto, el Bayern aceleró guiado por los desbordes de Olise y en el minuto 20 el meta Daniel Batz reaccionó con una gran parada tras un cabezazo a quemarropa de Harry Kane. En el 23, apareció otra vez Batz y desvió a saque de esquina un remate de Olise.

En el minuto 29 el equipo bávaro se adelantó con un remate de cabeza de Lennart Karl a puerta vacía tras un centro de Serge Gnabry.

El dominio del Bayern era absoluto, pero antes del descanso el Mainz encontró el empate en una jugada de estrategia. Kaspar Potulski marcó de cabeza aprovechando una falta lanzada desde la derecha.

El Mainz salió en la segunda parte decidido a tutear al Bayern, adelantó su defensa y jugó unos primeros diez minutos en los que logró mantener al conjunto bávaro alejado de su área.

El Bayern reaccionó y en el minuto 64 tuvo una doble ocasión de gol en la que primero Batz paró un remate de Gnabry y luego, tras el rechace, un disparo de Kane fue interceptado por un defensa en la línea de meta.

El Mainz, en una de sus pocas aventuras en ataque, logró el 1-2 con una diana de cabeza de Jae-Sung Lee tras un centro de Bell.

Se cumplía el minuto 67 y el Bayern necesitó un penalti, en el 87, para lograr el empate. Kane, que había recibido una falta de Potulski dentro del área, asumió el lanzamiento y salvó la condición de invicto en la Bundesliga del conjunto muniqués.

– Ficha técnica:

2 – Bayern: Neuer; Stasinic, Minjae Kim (Jackson, 73), Hito (Davies, 61), Bischof (Laimer, 61); Kimmich, Goretzka (Pavlovic, 62); Olise, Karl, Olise; Kane.

2 – Mainz: Batz; Da Costa, Bell, Potulski; Kawasaki (Nordin, 63), Sano, Maloney, Veratsching; Jae-Sung Lee, Boving, Hollerbach (Weiper, 78).

Goles: 1-0, min.29: Karl. 1-1, min.46+: Potulski. 1-2, min.67: Lee. 2-2, min.87: Kane, de penalti.

Árbitro: Robin Braun. Amonestó a Da Costa, Laimer, Davies y Potulski.

Incidencias: partido de la decimocuarta jornada de la Bundesliga disputado en la BayArena de Múnich. JS