2-2. El Benfica logra el empate a duras penas en el clásico y Mourinho es expulsado

Lisboa – Un tanto del luxemburgués Leandro Barreiro a pocos minutos del final dio el empate a dos goles al Benfica en el clásico de este domingo contra el líder Oporto, de la 25ª jornada de la Liga Portugal, que concluyó con la expulsión del técnico de las ‘águilas’, José Mourinho.

El equipo lisboeta logró el 2-2 en un clásico, disputado en el Estádio da Luz, en el que los ‘dragones’ lograron dominar el marcador desde los primeros minutos. El danés Victor Froholdt, en el 10, adelantó al Oporto.

El polaco Oskar Pietuszewski, en el minuto 40, firmó el 0-2 tras superar la defensa del argentino Nicolás Otameni y no fue hasta la segunda parte cuando el Benfica ganó terreno.

En el minuto 69 marcó de rebote el noruego Andreas Schjelderup, en el 75 Otamendi salió el campo con molestias en una pierna y cuando parecía que el partido acabaría con una victoria del Oporto, Barreiro logró el 2-2 definitivo en el 88.

Dos minutos después, Mourinho fue expulsado con tarjeta roja directa tras un incidente en la zona de los banquillos con miembros del cuerpo técnico del Oporto.

Con este resultado, el Oporto se mantiene líder con 66 puntos, seguido con 62 por el Sporting, que el sábado también empató a dos goles contra el Braga, mientras que el Benfica acumula 59. EFE