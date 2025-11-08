2-2. De Ligt silencia al Tottenham

Londres – Un cabezazo del neerlandés Mathijs De Ligt en el minuto 96 amargó a un Tottenham Hotspur que ya saboreaba su primer triunfo en casa en más de dos meses y que se veía ganador tras remontar al Manchester United en el tramo final.

El gol del defensa en la última jugada dio fin a un ocaso de partido de locura en el que el United ganaba el minuto 83, pero se vio perdiendo en el descuento tras los tantos del francés Mathys Tel y el brasileñoRicharlison. La aparición de De Ligt en el último instante silenció al Tottenham Hotspur Stadium que no ha visto ganar en casa a su equipo en Premier League desde la primera jornada.

Los ‘Red Devils’, que suman cinco partidos sin perder por primera vez desde que llegó el luso Rúben Amorim, estaban abajo en el minuto 95, pese a haber dominado hasta el minuto 83 gracias a un cabezazo de Bryan Mbeumo y las paradas de Senne Lammens.

El camerunés fue elegido este viernes mejor jugador de la Premier League en octubre y lo celebró de la mejor manera posible. En el minuto 32, se deshizo de la marca del español Pedro Porro y colocó en la escuadra del argentino Vicario un centro de Amad Diallo. No lo celebró, como pidiendo perdón al ahora entrenador de los ‘Spurs’, el danés Thomas Frank, con el que trabajó en el Brentford.

Eso sí, el equipo se echó atrás con el gol de Mbeumo y el Tottenham, necesitado de darle una alegría a los suyos, comenzó a llegar con mucho peligro. De no ser por las intervenciones de Lammens, que sacó sendos remates a bocajarro al argentino ‘Cuti’ Romero y al portugués Joao Palhinha, el partido hubiera estado liquidado mucho antes.

Siendo justos con el United, también tuvo un par para haber sentenciado ellos, pero Bruno Fernandes estuvo poco preciso con un remate desde la frontal y a Benjamin Sesko, en el mano a mano, se le hizo de noche cuando le quitó la pelota el salvador Micky Van de Ven.

El belga sostuvo hasta los suyos hasta que se les acabó la suerte. A siete minutos del final, Tel recibió un centro raso de Udogie desde la banda, bailó a De Ligt y su disparo a la media vuelta se desvió en el holandés para ponérselo imposible a Lammens.

El tanto mandó a la lona a un United que ya de por sí se había venido abajo, lo que posibilitó que ya en el descuento Odobert se animara con un disparo desde la frontal que Richarlison adivinó a peinar lo justo para que la pelota fuera junto al poste.

El brasileño, con su cuarto tanto en esta Premier, se vio salvador de la victoria, y el estadio reaccionó con ello, recordando en sus cánticos la final de la Liga Europa que le ganaron al United hace escasos meses.

Sin embargo, el fútbol es caprichoso y en la última jugada, con Lammens subiendo a rematar, De Ligt cabeceó en el segundo palo el 2-2 y se llevó la mano a la oreja. Ya no cantaba el Tottenham.

El empate no acaba de contentar a ninguno de los dos ya que los ‘Spurs’ se quedan terceros con 18 puntos y pueden finalizar la jornada a diez del líder si el Arsenal gana, mientras que el United tiene también la misma cantidad, pero es séptimo por la peor diferencia de goles.

– Ficha técnica:

2 – Tottenham Hotspur: Vicario: Porro (Udogie, m.67), Romero (Danso, m.88), Van de Ven, Spence; Palhinha (Bentancur, m.79), Sarr, Simons (Tel, m.79); Johnson, Richarlison y Kolo Muani (Odobert, m.46).

2 – Manchester United: Lammens; Mazraoui (Sesko, m.58), De Ligt, Maguire (Yoro, m.72), Shaw, Dorgu (Dalot, m.80); Casemiro (Ugarte, m.72), Fernandes; Diallo, Cunha (Mount, m.72) y Mbeumo.

Goles: 0-1, m.32: Mbeumo. 1-1, m.83: Tel. 2-1, m.91: Richarlison. 2-2, m.96: De Ligt.

Árbitro: Sam Barrott. Amonestó a Johnson (m.29), Romero (m.34), Palhinha (m.76) y Richarlison (m.92), por parte del Tottenham Hotspur, y a Dorgu (m.80) y Danso (m.97), por parte del Manchester United.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Premier League disputado en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres). JS