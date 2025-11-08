2-2. Bernabé desespera al Milan

Roma – El Parma del español Carlos Cuesta remontó este sábado dos goles en contra ante el Milan (2-2) con una actuación sublime de Adrián Bernabé, líder de la reacción con un zurdazo que puso en la escuadra para desespero del combinado ‘rossonero’.

Porque cuando mejor estaba el Milan, dominador del primer acto con dos zarpazos, apareció Adrián Bernabé para ponerlo todo patas arriba. Justo al borde del descanso. En el tiempo añadido de la primera parte. Redujo el impacto del golazo de Saelemaekers en el minuto 12 y del penalti que provocó el mismo jugador belga, transformado en el 25 por Rafael Leao.

No se lo pensó ni un momento cuando recibió en la frontal del área. Escorado en el perfil diestro, perfectamente orientado para su zurda, se inventó un disparo que dejó sin opciones a Maignan. Saelemaekers, que adivinó las intenciones del centrocampista español, criado en la cantera del Barcelona, se colocó bajo palos. Y ni aún así pudo evitar el tanto.

El descanso, cuando parecía que iba a ser una recompensa para el Parma por el sufrimiento, se convirtió en un refugio para el Milan porque aplacó la insurrección parmesana. Aunque solo por un tiempo. Apenas 17 minutos, en realidad. Lo que tardó el combinado entrenado por el técnico más joven de la Serie A en completar la remontada ante un equipo que aspira a ganar el campeonato.

Primero, un aviso del argentino Mateo Pellegrino que se estrelló en el palo. Y en el 62, el testarazo de Del Prato que puso el empate a dos final. Se adelantó el italiano a todos dentro del área para rematar al primer palo y hundir a un Milan que entró en estado de nervios.

Cada contra, cada ataque, cada posesión, fue imprecisa. Pulisic, que volvió a jugar tras 4 partidos apartado por lesión, desaprovechó un uno contra uno clarísimo que bien pudo suponer la victoria. También Saelemaekers, que se plantó tras una contra montada con Leao y el propio Pulisic de nuevo solo ante Suzuki. Regateó al meta japonés, pero entre el estorbo de la defensa y su precipitación, fue incapaz de definir bien para sellar la victoria.

Es el tercer empate de los de Massimiliano Allegri en los últimos cinco partidos. Con 22 puntos, el Milan se sitúa con los mismos puntos que el Nápoles, pero con un partido más que el líder, que el Inter y que el Roma, que se juegan la posición de privilegio.

El Parma, por su parte, sumó también su tercer empate en las últimas cinco jornadas y, con 8 puntos, aventaja en dos al Génova, equipo que marca el descenso, aunque con un partido más que los de Daniele De Rossi.

— Ficha técnica:

2 – Parma: Suzuki; Del Prato, Ndiaye (Troilo, m.46), Valenti; Lovik (Valeri, m.69), Bernabé (Sorensen, m.86), Keita, Sorense, Britschgi; Cutrone (Cremaschi, m.92) y Pellegrino.

2 – Milan: Maignan; De Winter (Athekame, m.87), Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Ricci (Pulisic, m.71), Estupiñán (Bartesaghi, m.71); Nkunku (Loftus-Cheek, m.60) y Leao.

Goles: 0-1, m.12: Saelemaekers; 0-2, m.25: Leao; 1-2, m.46: Bernabé; 2-2, m.62: Del Prato.

Árbitro: M. Di Bello. Mostró tarjeta amarilla a Sorensen (m.86) por parte del Parma; y a Modric (m.70) por parte del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo primera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Ennio Tardini de Parma (norte Italia). JS